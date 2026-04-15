Не хочешь защищать страну — сдавай паспорт: Дикий жестко высказался о мужчинах за границей

Сотни тысяч мужчин-украинцев в Европе – мобилизационный резерв

Возвращение украинских мужчин из Германии может стать более полезным, чем получение ракет "Таурус", считает ветеран российско-украинской войны, экс командир роты батальона Айдар, директор НАНЦ Евгений Дикий. Он отмечает, что если украинские мужчины имеют гражданские права, то имеют и обязанности, а обязанность защищать страну — самая главная.

"Возвращение в Украину сотен тысяч наших "евроухилянтов" — прекрасный мобилизационный резерв, которого нам критически не хватает", — говорит Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу". Для него инициатива канцлера Фридриха Мерца об ограничении количества украинских мужчин в Германии и содействии их возвращению домой имеет только одну сторону.

"Мужчина призывного возраста, годный к службе по состоянию здоровья, во время войны должен защищать свою страну (или выполнять такую работу, которая не менее важна для воюющей страны и поэтому требует призыва). Это альфа и омега, это основа конституционного права и общественного договора: есть гражданские права — есть и соответствующие обязанности, одно без другого невозможно, и обязанность защищать свою страну — самая первая и самая главная, потому что иначе просто перестанет существовать и та страна, которая гарантирует тебе твои гражданские права", — говорит Дикий.

Чем украинские мужчины, бежавшие за границу, отличаются от оставшихся дома? У них такой же наш паспорт, такое же право голоса и другие права — значит, и те же обязанности. Хотят отказаться от своей обязанности — без проблем, пусть пишут отказ от гражданства и сдают паспорт. Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона Айдар, директор НАНЦ

"Евроухилянты" как резерв для армии

Дикий также отметил, что возвращение выехавших от мобилизации мужчин — та помощь, которая будет выгодна Европе и очень быстрая, и может лишить одного из важных аргументов противников поддержки Украины, в частности европейских ультраправых.

Он отметил, что не стоит путать гуманитарную защиту для детей, женщин и пожилых людей, и возможность спрятаться для здоровых мужчин призывного возраста.

"Первое — неоценимая помощь, за которую мы все, даже те, кто этим не воспользовался, должны искренне благодарить Европу. Второе — "медвежья услуга", которая вредит и Украине, и проукраинским силам в ЕС", — акцентирует ветеран и сравнивает ситуацию со Второй мировой, когда в сентябре 1939 года Великобритания и Франция, помимо поддержки Польши, призывали польских граждан, находившихся на их территории, вступить на военную службу. "По сравнению с этим инициатива канцлера Мерца — "облегченная версия", очень мягкое напоминание украинцам, проживающим за рубежом, об их конституционном долге", — говорит Дикий.

Европа может помочь Украине еще кое-чем

Еще одна инициатива, с которой могли бы выступить европейские лидеры — введение военного сбора с невоеннообязанных украинцев в ЕС. Остальные налоги они уже платят в стране проживания. "Однако военный сбор дело особое, чрезвычайное, плюс к остальным налогам на время войны, и тут они должны также разделять это бремя вместе с нами — раз у нас равные права, на защиту которых собственно и идет этот сбор", — предлагает Дикий.

"Инициатива Мерца победе способствует", — резюмирует общественный деятель и отмечает — именно через такую призму нужно оценивать все — способствует ли это победе или вредит, а другое, по мнению ветерана, пока не важно.

Сколько сейчас украинцев в Германии

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось 1,34 млн украинцев, выехавших из-за войны, из них 349,5 тыс. — мужчины и 500,4 тыс. — женщины в возрасте 18-63 лет. За год количество мужчин призывного возраста выросло примерно на 52 тыс. (с 297,7 тыс. до 349,5 тыс.), тогда как женщин в этой группе — примерно на 24 тыс.

