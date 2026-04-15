Не хочеш боронити країну — здавай паспорт: Дикий жорстко висловився про чоловіків за кордоном

Сотні тисяч чоловіків-українців у Європі — мобілізаційний резерв

Повернення українських чоловіків з Німеччини може стати кориснішим, ніж отримання ракет "Таурус", вважає ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, директор НАНЦ Євген Дикий. Він наголошує — якщо українські чоловіки мають громадянські права, то мають і обов'язки, а обов'язок захищати країну — найголовніший.

Що потрібно знати:

Дикий вважає чоловіків у Європі мобілізаційним резервом

Він підтримав ідею обмежень для українців у Німеччині

У Німеччині перебуває понад 1,3 млн українців

З них близько 349 тис. — чоловіки призовного віку

Дикий запропонував військовий збір для українців у ЄС

"Повернення до України сотень тисяч наших "євроухилянтів" — прекрасний мобілізаційний резерв, якого нам наразі критично бракує", — каже Євген Дикий в коментарі "Телеграфу". Для нього ініціатива канцлера Фрідріха Мерца щодо обмеження кількості українських чоловіків в Німеччині та сприяння їхньому поверненню додому має тільки один бік.

"Чоловік призовного віку, придатний для служби за станом здоров'я, під час війни має боронити свою країну (або виконувати таку роботу, яка не менш важлива для воюючої країни, і тому передбачає бронювання). Це альфа і омега, це основа конституційного права та суспільного договору: маєш громадянські права — маєш і відповідні обов'язки, одне без іншого неможливе, і обов'язок захищати свою країну — найперший і найголовніший, бо інакше просто припинить існування та країна, яка гарантує тобі твої громадянські права", — каже Дикий.

Чим українські чоловіки, які втікли за кордон, відрізняються від тих, хто лишився вдома? У них такий само наш паспорт, таке саме право голоса та інші права — отже і ті самі обов'язки. Хочуть відмовитись від свого обов'язку — без проблем, хай пишуть відмову від громадянства та здають паспорт Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, директор НАНЦ

"Євроухилянти" як резерв для армії

Дикий також наголосив, що повернення чоловіків, які виїхали від мобілізації — та допомога, яка буде вигідна Європі та дуже швидка, і може позбавити одного з важливих аргументів противників підтримки України, зокрема європейських ультраправих.

Він зауважив, що не варто плутати гуманітарний захист для дітей, жінок та літніх людей, і можливість переховатись для здорових чоловіків призовного віку.

"Перше — неоціненна допомога, за яку ми всі, навіть ті хто цим не скористався, маємо щиро дякувати Європі. Друге — "ведмежа послуга", яка шкодить і Україні, і проукраїнським силам в ЄС", — акцентує ветеран та порівнює ситуацію із Другою світовою, коли у вересні 1939 року Британія та Франція окрім підтримки Польщі залучали польських громадян на своїй території до служби. "Порівняно з цим ініціатива канцлера Мерца — "лайт версія", дуже м'яке нагадування закордонним українцям про їхній конституційний обов'язок", — каже Дикий.

Європа може допомогти Україні ще дечим

Ще одна ініціатива з якою могли б виступити європейські лідери — запровадження військового збору з невійськовозобов'язаних українців у ЄС. Інші податки вони вже сплачують в країні проживання. "Однак військовий збір то річ особлива, надзвичайна, плюс до решти податків на час війни, і отут вони мали б також розділяти цей тягар разом з нами — раз у нас рівні права, на захист яких власне і йде цей збір", — пропонує Дикий.

"Ініціатива Мерца перемозі сприяє", — резюмує громадський діяч та наголошує — саме через таку призму потрібно оцінювати все — чи сприяє це перемозі чи шкодить, а інше, на думку ветерана, наразі не важливе.

Скільки зараз українців в Німеччині

Станом на 9 березня 2026 року в Німеччині перебувало 1,34 млн українців, які виїхали через війну, з них 349,5 тис. — чоловіки та 500,4 тис. — жінки віком 18–63 років. За рік кількість чоловіків призовного віку зросла приблизно на 52 тис. (з 297,7 тис. до 349,5 тис.), тоді як жінок у цій групі — приблизно на 24 тис.

