В тюрьму на пять лет? Юрист объяснил, как будут наказывать за антисемитизм в Украине

Оценка подобных выражений во многом зависит от контекста

В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за антисемитизм. При этом, в каждом конкретном случае важно учитывать обстоятельства и контекст, чтобы корректно оценить действия или высказывания.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал юрист Ростислав Кравец. Он рассказал о том, являются ли "еврейские анекдоты" антисемитизмом, об употреблении слова "ж*д", а также о том, как будут оценивать подобные случаи нарушений.

По его словам, раньше в Уголовном кодексе уже была статья за нарушение прав людей из-за ненависти, национальности или других признаков. А сейчас в нее был добавлен отдельно пункт про антисемитизм.

Что касается самих проявлений антисемитизма, конечно, для того, чтобы привлечь по этой статье, нужно проводить соответствующую экспертизу. Действительно ли такие действия совершались, например, те же еврейские анекдоты, или какие-то заявления, касающиеся непосредственно определенных граждан на основании их национальности, есть ли это антисемитизм, так же, как и слово "ж*д". объяснил собеседник.

Оценка подобных выражений во многом зависит от контекста. В некоторых регионах, по его словам, это слово исторически используется как обозначение национальности и не несёт оскорбительного характера.

В любом случае, при рассмотрении таких уголовных производств, при предъявлении соответствующих подозрений будут учитываться и контекст соответствующих заявлений, и контекст действий. добавил Кравец.

Ростислав Кравец

Таким образом, чтобы привлечь человека к ответственности, необходимо провести экспертизу и доказать, что это действительно была ненависть, антисемитизм или попытка оскорбления из-за национальности.

Хотя нужно отметить, что в Украине со времен Советского Союза национальности были отменены. Поэтому все граждане Украины — они украинцы. Все остальное будет зависеть уже от контекста того или иного заявления и тех или иных действий. говорит эксперт.

В итоге оценка подобных случаев всегда осуществляется исходя из конкретных обстоятельств.

Я не думаю, что добавление пункта про антисемитизм сильно изменит то, как этот закон применяется подытожил юрист.

Антисемитизм в Украине - где грань закона. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Предыстория

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за антисемитизм. Верховная Рада поддержала установление уголовной ответственности за проявления антисемитизма в феврале 2022 года. Об этом говорится в карточке законопроекта 2037-ІХ.

Закон был создан для согласования Уголовного кодекса с законом о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. В статью 161 Уголовного кодекса "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" внесены изменения в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Антисемитизм — это нетерпимость, выражающаяся во враждебном отношении к евреям как к этнической группе или как к религиозной группе — к иудеями. Является одной из форм ксенофобии (нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному).

Что грозит за проявления антисемитизма

Закон устанавливает уголовную ответственность за проявления антисемитизма в виде:

штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,

или ограничения свободы на срок до пяти лет,

или лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Для справки: не облагаемый налогом минимум доходов граждан – это денежная сумма размером в 17 гривен (по состоянию на 2026 год).

Для справки: не облагаемый налогом минимум доходов граждан – это денежная сумма размером в 17 гривен (по состоянию на 2026 год).