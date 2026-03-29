Нерестовый запрет 2026: где можно ловить рыбу и какие снасти можно использовать, чтобы не влететь на штраф

Незаконно выловленная щука или сом могут обойтись дороже золота

С 1 апреля в Украине стартует нерестовый запрет, традиционно ужесточающий правила рыбалки. Нарушение может стоить рыбакам тысячи гривен или даже обернуться уголовной ответственностью. В то же время полного запрета нет — легальные варианты для отлова остаются, но в более жестких пределах.

Как пояснил заведующий сектором любительского рыболовства Госрыбагентства Иван Меть, общей датой старта ограничений считается 1 апреля 2026 года. Впрочем, это не универсальный срок для всей страны.

Когда начинается нерест и почему дать отличаются

В части регионов, в том числе на западе, запрет начался раньше — уже в конце марта. Причина в температуре воды: разные виды рыбы нерестятся при разных условиях – от +4 до +20°C. Именно поэтому сроки ежегодно корректируются по областям и публикуются отдельно.

В среднем ограничения продлятся:

в водохранилищах – до 10 июня;

в реках — до 20 мая;

в придаточных водах – до 30 июня.

Нерестовый термометр (кадр с видео: youtube.com/@DERZHRYBAGENTSTVO)

Где действуют самые жесткие запреты

Во время нереста ограничиваются не только способы, но и места рыбалки. Запрещено ловить рыбу:

на нерестилищах;

на специально определенных участках водоемов;

на миграционных путях рыбы;

в зонах с дополнительными локальными ограничениями.

Списки таких мест определяются отдельно для каждой области и публикуются рыбоохранными органами.

Какие возможности оставили для рыбаков

Несмотря на ужесточение правил, полного запрета на рыбалку нет. По словам Метя, рыбаки могут продолжать ловить рыбу, но только по четко установленным правилам.

Где и как можно ловить рыбу во время нереста Инфографика "Телеграфа"

Разрешено:

рыбачить исключительно с берега в пределах населенных пунктов;

использовать удочку или спиннинг;

применять не более двух крючков на одного человека;

ловить только за пределами нерестовых зон.

Еще один вариант – платные водоемы. Там рыба является собственностью хозяйств, поэтому арендатор сам устанавливает правила, и рыбалка во время нереста может быть разрешена без общих сезонных ограничений.

Штрафы и риски: сколько придется заплатить

Основной акцент в этом году – на ответственности за нарушение. По словам Метя, базовые штрафы относительно небольшие: до 170 гривен за мелкие нарушения и до 680 гривен за более грубые.

Однако наибольшие суммы формируются за счет компенсации за незаконный отлов. Например, за одну особь щуки придется заплатить 3468 грн, судака – 3587 грн, сома – более 5 тысяч грн. В результате даже один незаконный улов может стоить десятки тысяч гривен.

Если же вред значительный, наступает уголовная ответственность. В таком случае предусмотрен штраф от 17 000 до 51 000 гривен, конфискация снастей и даже ограничение или лишение свободы до трех лет.

Наказание за незаконный вылов рыбы. Инфографика "Телеграфа"

Что советуют рыбакам

Специалисты рекомендуют иметь при себе документы, а также инструменты для измерения веса и длины улова – это позволяет избежать случайных нарушений. В период нереста контроль традиционно усиливается, работают рыбоохранные патрули, а проверки проводятся гораздо чаще.

Таким образом, нерестовый запрет в 2026 году не перекрывает рыбалку полностью, но существенно сужает возможности. Рыбачить можно — но только в пределах четких правил, нарушение которых может стоить очень дорого.

Ранее мы рассказали, что австриец Франц Блум вытащил из Боденского озера гигантского сома. Рыба имела около 2,6 метра в длину и весила 109 килограммов. Озерному монстру может быть около 45 лет.