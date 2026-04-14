Саркофаг ЧАЭС может рухнуть: почему и что тогда будет

После атаки 2025 года накрывающий объект конфайнмент потерял герметичность

Новый безопасный конфайнмент (НБК, "Арка") над Чернобыльской АЭС нуждается в срочном ремонте — говорится в новом отчете Greenpeace Украина. Эксперты предупреждают: существует риск обрушения внутреннего саркофага — объекта "Укрытие", накрывающего разрушенный реактор №4. Арка существенно пострадала во время атаки 14 февраля 2025 года. Тогда НБК утратил герметичность и способность сдерживать радионуклиды.

Что нужно знать:

Существует риск обвала конструкций саркофага

Внутри объекта около 180 тонн ядерного топлива.

Полное восстановление может стоить около 412 млн. евро

В отчете по авторству инженера-строителя и бывшего старшего технического советника объекта НБК на Чернобыльской АЭС Эрика Шмимана говорится, что конструкции самого "Укрытия" остаются нестабильными. В случае их обрушения существует риск выброса радиоактивных веществ в окружающую среду. В то же время, ключевая функция Арки — изоляция — до сих пор полностью не восстановлена.

"Сложно осознать масштабы смертельно опасных условий внутри саркофага. Там тонны высокорадиоактивного ядерного топлива, пыли и обломков", — говорит инженер Эрик Шмиеман. По имеющимся данным, внутри "саркофага" до сих пор приблизительно 180 тонн ядерного топлива и десятки тонн радиоактивной пыли, что легко может распространяться в воздухе.

Ситуация с НБК над ЧАЭС/ Инфографика сделана с помощью NotebookLM

Хотя объект относительно стабильно пережил зиму, наложение "заплатки" было лишь временным решением. Самая большая угроза сейчас – потеря контроля над влажностью внутри конструкции. Если ситуацию не поправить до 2030 года, может начаться ускоренная коррозия металлических элементов. "Ускоренная коррозия, которая, по прогнозам, будет происходить с 2030 года, может сократить 100-летний проектный срок эксплуатации конструкции", — говорится в отчете.

Важно, что без полного восстановления конфайнмента нельзя приступить к демонтажу нестабильных конструкций саркофага. В случае их обрушения до завершения ремонта существует высокая вероятность выброса радиоактивной пыли. Отдельным вызовом остаются риски для персонала – ремонтные работы придется проводить в условиях повышенного радиационного фона.

Удар российского дрона повысил риск обвала саркофага еще до безопасного демонтажа. Наш месседж прост: это преступление должно быть наказано, включая максимальные санкции против Росатома. Шон Берни, старший ядерный специалист Greenpeace Украина

Протест на Чернобыльской атомной электростанции/ Источник: Greenpeace Украина

Что известно о возобновлении НБК

В конце марта 2026 г. Европейский банк реконструкции и развития собрал доноров, чтобы определить, как именно восстанавливать Новый безопасный конфайнмент над Чернобыльской АЭС. В результате согласовали поэтапный план работ.

На первом этапе специалисты должны собрать все технические данные, провести дополнительные исследования и подготовить предварительные варианты ремонта. Далее эти наработки превратят в конкретные инженерные решения уже с учетом требований украинского ядерного регулятора. И только после этого подготовят детальный план реализации: с проектированием, закупками и подготовкой к строительным работам.

На эти подготовительные шаги доноры уже согласовали выделить 30 млн. евро. В то же время, полное восстановление арки, по предварительным оценкам Минэнерго, может стоить значительно больше — около 412 млн евро.

Главная проблема – ситуация с безопасностью. Чернобыльская зона остается вблизи районов боевых действий, поэтому начать полноценный ремонт прямо сейчас практически невозможно. В то же время часть работ, в частности, проектирование или закупку материалов, могут начать еще до завершения войны.

Шмиман также выдвинул несколько предложений, как сделать восстановление более эффективным. В частности, начинать удалять обломки с объекта "Укрытие" не сверху, как планировалось ранее, а с наиболее опасных участков. Другое предложение — использовать роботизированные системы, в частности дроны, для распыления изоляции, чтобы не подвергать опасности людей.

