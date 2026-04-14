Саркофаг ЧАЕС може обвалитися: чому і що тоді буде

Після атаки 2025 року конфайнмент, який накриває об'єкт, втратив герметичність

Новий безпечний конфайнмент (НБК, "Арка") над Чорнобильською АЕС потребує термінового ремонту — про це йдеться у новому звіті Greenpeace Україна. Експерти попереджають: існує ризик обвалу внутрішнього саркофага — об’єкта "Укриття", який накриває зруйнований реактор №4. Арка суттєво постраждала під час атаки 14 лютого 2025 року. Тоді НБК втратив герметичність та здатність стримувати радіонукліди.

Що потрібно знати:

Існує ризик обвалу конструкцій саркофага

Усередині об’єкта — близько 180 тонн ядерного палива

Повне відновлення може коштувати близько 412 млн євро

У звіті за авторством інженера-будівельника та колишнього старшого технічного радника об'єкта НБК на Чорнобильській АЕС Еріка Шмімана йдеться, що конструкції самого "Укриття" залишаються нестабільними. У разі їхнього обвалення існує ризик викиду радіоактивних речовин у довкілля. Водночас ключова функція Арки — ізоляція — досі повністю не відновлена.

"Складно усвідомити масштаби смертельно небезпечних умов усередині саркофага. Там — тонни високорадіоактивного ядерного палива, пилу та уламків", — каже інженер Ерік Шміеман. За наявними даними, всередині "саркофага" досі є приблизно 180 тонн ядерного палива та десятки тонн радіоактивного пилу, що легко може поширюватися в повітрі.

Ситуація з НБК над ЧАЕС/ Інфографіка зроблена за допомогою NotebookLM

Хоча об’єкт відносно стабільно пережив зиму, накладення "латки" було лише тимчасовим рішенням. Найбільша загроза зараз — втрата контролю над вологістю всередині конструкції. Якщо ситуацію не виправити до 2030 року, може початися прискорена корозія металевих елементів. "Прискорена корозія, яка, за прогнозами, відбуватиметься з 2030 року, може скоротити 100-річний проєктний термін експлуатації конструкції", — йдеться у звіті.

Важливо, що без повного відновлення конфайнмента не можна розпочати демонтаж нестабільних конструкцій саркофага. У разі їхнього обвалу до завершення ремонту існує висока ймовірність викиду радіоактивного пилу. Окремим викликом залишаються ризики для персоналу — ремонтні роботи доведеться проводити в умовах підвищеного радіаційного фону.

Удар російського дрона підвищив ризик обвалу саркофага ще до його безпечного демонтажу. Наш меседж простий: цей злочин має бути покараний, включно з максимальними санкціями проти Росатома Шон Берні, старший ядерний спеціаліст Greenpeace Україна

Протест на Чорнобильській атомній електростанції/ Джерело: Greenpeace Україна

Що відомо про відновлення НБК

Наприкінці березня 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку зібрав донорів, щоб визначити, як саме відновлювати Новий безпечний конфайнмент над Чорнобильською АЕС. У підсумку погодили поетапний план робіт.

На першому етапі фахівці мають зібрати всі наявні технічні дані, провести додаткові дослідження та підготувати попередні варіанти ремонту. Далі ці напрацювання перетворять на конкретні інженерні рішення — вже з урахуванням вимог українського ядерного регулятора. І лише після цього підготують детальний план реалізації: із проєктуванням, закупівлями та підготовкою до самих будівельних робіт.

На ці підготовчі кроки донори вже погодили виділити 30 млн євро. Водночас повне відновлення арки, за попередніми оцінками Міненерго, може коштувати значно більше — близько 412 млн євро.

Головна проблема — безпекова ситуація. Чорнобильська зона залишається поблизу районів бойових дій, тому почати повноцінний ремонт прямо зараз практично неможливо. Водночас частину робіт — зокрема проєктування або закупівлю матеріалів — можуть розпочати ще до завершення війни.

Шміман також висунув кілька пропозицій, як зробити відновлення ефективнішим. Зокрема, починати видаляти уламки з об'єкта "Укриття" не зверху, як планувалося раніше, а з найбільш небезпечних ділянок. Інша пропозиція — використовувати роботизовані системи, зокрема дрони, для розпилення ізоляції, аби не наражати на небезпеку людей.

