Оккупанты устроили новую провокацию на ЗАЭС. Что произошло и есть ли угроза

Объект подключен к резервным дизель-генераторам

Российские оккупанты устроили новую провокацию на захваченной ими Запорожской АЭС. Там произошло отключение внешнего электроснабжения.

Об этом сообщает популярный российский пропагандистский Telegram-канал "Два майора". В сообщении, как всегда делают пропагандисты, в ЧП обвиняют Украину.

Отмечается, что "на фоне высокой ночной активности БПЛА противника" в Запорожской области оккупационное руководство ЗАЭС заявило, что в результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта 2026 года.

"В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных потребностей станции, необходимых для обеспечения безопасности осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все дизель-генераторы были штатно запущены и работают в нормальном режиме", — говорится в сообщении

Оккупанты, которые удерживают ЗАЭС, добавили, что технологические системы станции в безопасном состоянии. По их данным, радиационный фон на промплощадке АЭС в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения якобы находится в норме и не превышает естественных значений.

Стоит помнить, что россияне регулярно прибегают ко лжи в своих официальных сообщениях. Минэнерго Украины еще не комментировало ситуацию, поэтому какая она на самом деле — неизвестно.

ЗАЭС под контролем России — что известно

Запорожская атомная электростанция — самая большая в Европе и одна из пяти крупнейших в мире. С марта 2022 г. она находится под российской оккупацией. После захвата российские военные разместили на территории ядерного объекта технику и персонал, фактически превратив станцию в военную базу.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неустанно бьет тревогу, отмечая все большие угрозы ядерной безопасности. Доступ украинских специалистов к станции ограничен, а критическая инфраструктура не раз становилась мишенью российских обстрелов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех сценариях для ЗАЭС. Возможна ли катастрофа на станции, которая стала обузой для главы России Владимира Путина.