Окупанти влаштували нову провокацію на ЗАЕС. Що сталося та чи є загроза

Олена Руденко
РФ контролює станцію з 2022 року Новина оновлена 14 квітня 2026, 07:46
Об'єкт підключено до резервних дизель-генераторів

Російські окупанти влаштували нову провокацію на захопленій ними Запорізькій АЕС. Там сталося відключення зовнішнього електропостачання.

Про це повідомляє популярний російський пропагандистський Telegram-канал "Два майора". У повідомленні, як це завжди роблять пропагандисти, у НП звинувачують Україну.

Зазначається, що нібито "на тлі високої нічної активності БПЛА противника" у Запорізькій області окупаційне керівництво ЗАЕС заявило, що внаслідок дії автоматичного захисту сталося відключення високовольтної лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". Лінія "Дніпровська" залишається відключеною з 24 березня 2026 року.

"У зв'язку із втратою зовнішнього електропостачання живлення власних потреб станції, необхідних для забезпечення безпеки здійснюється від резервних дизель-генераторів. Усі дизель-генератори були штатно запущені та працюють у нормальному режимі", — йдеться у повідомленні

Окупанти, що утримують ЗАЕС додали, що технологічні системи станції у безпечному стані. За їхніми даними, радіаційний фон на проммайданчику АЕС, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження нібито перебуває в нормі та не перевищує природних значень.

Варто пам'ятати, що росіяни регулярно вдаються до брехні у своїх офіційних повідомленнях. Міненерго України ще не коментувало ситуацію, тому яка вона насправді — невідомо.

ЗАЕС під контролем Росії — що відомо

Запорізька атомна електростанція — найбільша в Європі та одна з п'яти найбільших у світі. З березня 2022 року вона перебуває під російською окупацією. Після захоплення російські військові розмістили на території ядерного об'єкта техніку та персонал, фактично перетворивши станцію на військову базу.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) невпинно б’є на сполох, наголошуючи на дедалі більших загрозах ядерній безпеці. Доступ українських фахівців до станції обмежений, а критична інфраструктура не раз ставала мішенню російських обстрілів.

Раніше "Телеграф" розповідав про три сценарії для ЗАЕС. Чи можлива катастрофа на станції, що стала тягарем для глави Росії Володимира Путіна.

