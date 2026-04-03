Коснется ли украинцев новое ограничение на выезд из Германии: что известно

Нововведение вступило в силу в рамках Закона о модернизации военной службы

С 1 января 2026 года все немецкие мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение от Центра карьеры Бундесвера, если они намереваются покинуть Германию более чем на три месяца – независимо от цели.

Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Изменение вступило в силу практически незаметно в рамках Закона о модернизации военной службы.

Это требование теперь действует постоянно и больше не ограничивается ситуациями напряженности или обороны, то есть конкретной военной угрозой.

Ранее положение Закона о военной службе, регулирующее требование о получении разрешения на пребывание за границей, применялись исключительно в двух крайних ситуациях:

в состоянии напряженности, то есть при повышенной внешней угрозе, определяемой Бундестагом или НАТО;

в состоянии обороны, когда федеральная территория фактически подвергается нападению с применением вооруженных сил.

Однако с начала года данное положение применяется и вне этих исключительных ситуаций, то есть при нормальных обстоятельствах.

Издание отмечает, что пункт 3 Закона о военной службе предусматривает, что разрешения, как правило, должны быть выданы – отказ не предусмотрен. Тем не менее подача заявления является обязательной.

Коснется ли нововведение украинцев в Германии

Украинцев, как и других иностранцев, которые сейчас проживают в стране без немецкого паспорта, новая норма не касается. Речь идет только о deutsche Männer – гражданах Германии мужского пола.

Иностранцы в Германии не подлежат военному учету и призыву на военную службу. Поэтому нормы Закона о военной службе к ним не применяются.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что разрешение на выезд за границу парням в возрасте от 18 до 22 лет, которое правительство Украины дало в конце августа 2025 года, является "ошибкой".