Атаки по Україні тривають тепер і вдень і вночі: у чому суть нової тактики Росії

Комбіновані обстріли розтягуються на добу і досягають до 1000 цілей

Росія почала комбінувати нічні атаки по Україні з денними і це не просто так. Ворог хоче залякати цивільне населення та завдати йому великих втрат.

Таку думку висловив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, раніше тиск формувався через удари по енергетиці та опалюванню.

"Опалювальний сезон закінчився, вони прагнуть далі тероризувати цивільне населення. Ось вони це і роблять. Також тут є і економічна складова. Масовані атаки посеред робочого дня суттєво паралізують бізнес", — говорить Паліса.

Він додав, що Сили оборони ефективно працюють за інфраструктурою противника, яку він залучає до запуску дронів по Україні. Наприклад, Паліса наводить нещодавню атаку на Донецький аеропорт, знищення ретрансляторів для БПЛА в Криму.

"Відповідно, такі атаки зменшують інфраструктурні можливості ворога. І росіяни відтак неспроможні одночасно запускати до тисячі БПЛА. Тому вони розтягують ці запуски впродовж доби", — підсумував Паліса.

Павло Паліс. Фото: Facebook

У той же час директор з розвитку оборонного підприємства офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський розповів "Телеграфу", що росіяни змінили логіку дронових ударів. Також "шахеди" частіше б’ють Україною вдень, оскільки тепер противник може ними краще керувати прямо під час польоту.

"Перехід до денних атак безпосередньо пов’язаний з розвитком мережевих систем зв’язку. Вони дають не класичне ручне управління, а можливість впливати на місію: коригувати маршрут, змінювати цілі, адаптувати поведінку дрону вже в польоті. Фактично це перехід від "запустив та забув" до "запустив і супроводжуєш через мережу". День додає ще один критичний фактор – сенсори. Камери у світлий час доби дають набагато більше даних для навігації, розпізнавання цілей та донаведення. Тобто дрони стають "розумнішими" не самі по собі, а через кращу якість вхідної інформації", — пояснив Храпчинский.

Передісторія

Останніми тижнями ворог помітно змінив тактику. Якщо раніше він бив по Україні ракетами та "шахедами" переважно в нічний час, то зараз він або комбінує атаки — б’є з ночі і продовжує вдень, або ж просто вранці чи вдень.

Ключові атаки:

24 березня 2026

556 БПЛА вночі + 426 вдень

Загалом майже 1000 за добу

Атака тривала і вдень

31 березня – 1 квітня

339 дронів вночі + 361 вдень

700+ дронів за добу

Друга хвиля відбулася вдень

1 квітня

80+ дронів вдень

3 квітня

Зранку дрони + ракети

Атака Україною 3 квітня. Карта: monitor

