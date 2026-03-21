Досі залишається офіцером запасу: що відомо про нового патріарха УПЦ КП Никодима

Двоє з делегатів долучились до обрання онлайн

Вже наступного дня після смерті патріарха Філарета в Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) оголосили про обрання нового патріарха. Ним став архієпископ Сумський і Охтирський Никодим (світське ім'я — Володимир Кобзар).

Нового патріарха обрали шляхом таємного голосування на позачерговому засіданні Архієрейського собору. Про це стало відомо з відео та заяви, оприлюднених новообраним патріархом у суботу, 21 березня.

Як проходило обрання

Архієпископ Никодим, повідомив, що в голосуванні брали участь ієрархи як в Україні, так і за кордоном, причому двоє з них долучилися до засідання онлайн. Акт про обрання зачитав архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл. Він зазначив, що у процедурі брали участь вісім архієреїв, серед яких митрополити Іоасаф та Філарет, архієпископи Андрій, Никодим і Даниїл, а також єпископи Никон, Михаїл та Петро.

Зазначається, що шляхом таємного голосування архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря) обрали одноголосно. Водночас архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився брати участь у процесі, заявивши про порушення регламенту та статуту церкви.

Скандальна заява

Разом із повідомленням про обрання нового глави була оприлюднена спільна заява архієреїв УПЦ КП. У ній стверджується, що керівництво ПЦУ нібито "силовим методом" забрало тіло патріарха Філарета з лікарні та перевезло до Михайлівського собору.

Також у заяві йдеться про те, що архієреїв УПЦ КП змусили залишити Володимирський собор погрожуючи викликом поліції, коли ті намагалися провести там засідання собору та заочне відспівування Філарета. Також вони наголосили, що мають намір зберігати УПЦ КП як незалежну інституцію без входження до будь-яких інших церковних структур.

Спільна заява Архієреїв УПЦ КП

Що відомо про новообраного патріарха

Єпископ Сумський і Охтирський Никодим (Кобзар Володимир Степанович) народився 15 березня 1971 року в місті Суми.

З 1988 по 1991 рік навчався в авіаційному військовому училищі в Сумах. Офіцер запасу.

З 1993 року є кліриком Сумської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату.

У 1998 році прийняв чернечий постриг з ім’ям Никодим (на честь святого праведного Никодима, таємного учня Ісуса Христа).

У 2000-2004 роках був секретарем Сумського єпархіального управління Української Православної Церкви Київського Патріархату та настоятель Свято-Воскресенського кафедрального собору міста Суми.

З 2004 року настоятель храму на честь святого архістратига Божого Михаїла у селі Грунівка Краснопільського району Сумської області.

14 грудня 2019 року рішенням Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату архімандрита Никодима було обрано єпископом Сумським і Охтирським, з дорученням тимчасового керування Полтавською єпархією.

Архімандрит Никодим

