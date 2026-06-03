Остапчуки эмигрировали в Канаду: жена шоумена показала, как они осваиваются в Монреале

Супруги еще в поисках постоянного жилья

Известный телеведущий Владимир Остапчук с женой и сыном переехал в Канаду. Жена телеведущего Екатерина Остапчук сообщила, что они уже несколько дней находятся там и активно обустраивают свою новую жизнь.

Подробностями Екатерина поделилась в старости в Instagram. Она рассказала, что семья уже два дня находится в Монреале — одном из самых больших городов Канады.

"Мы в Монреале уже два дня. Вчера весь день смотрели дома. Пока мне все нравится здесь, поэтому депрессия пока откладывается", — пошутила блогерша

Семья Остапчук переехала в Канаду. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Судя по ее словам, у Остапчуков пока нет постоянного жилья. На первое время они сняли квартиру всего на пять дней. За это время супруги планируют найти дом для долгосрочного проживания.

Екатерина также показала подписчикам покупки, которые семья совершила по приезду. Также блогер продемонстрировала район, где им с мужем больше всего понравилось в Монреале.

Семья Остапчук переехала в Канаду. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Семья Остапчук переехала в Канаду. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Похоже, первые дни в Канаде проходят в семье достаточно активно. Пока одни эмигранты начинают знакомство с новой страной с туристических маршрутов, Остапчуки сразу принялись за практические вопросы — поиск жилья, закупку продуктов и адаптацию к новой среде.

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