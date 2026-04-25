Принц Гаррі в українській Бучі наважився на той самий крок, що і його матір майже 30 років тому (відео)

Принц пройшовся мінним полем

У деокупованій Бучі герцог Сассекський принц Гаррі пройшовся територією, яку раніше очистили від мін українські сапери. Цей візит став не просто жестом підтримки України, а й символічним повторенням історичного кроку, який майже три десятиліття тому зробила його мати — Принцеса Діана.

Принц Гаррі відвідав один із районів, що постраждали під час російської окупації, і ознайомився з процесом розмінування. Про це повідомляє Телеграм-канал "Ей, Київ".

Він пройшовся вже безпечною ділянкою, однак сама локація ще донедавна залишалася смертельно небезпечною. Також принц Гаррі особисто випробував сучасні технології розмінування.

Його величність працював із дроном на базі штучного інтелекту, здатним знаходити та точно визначати місця закладених вибухонебезпечних предметів, а також керував спеціальним роботом, який застосовують для безпечного знешкодження вибухівки на землі.

У 1997 році Принцеса Діана відвідала Анголу з гуманітарною місією, де після війни залишилися тисячі протипіхотних мін. Найбільший резонанс викликав її прохід розмінованою стежкою на мінному полі поблизу Уамбо — у захисному спорядженні серед попереджувальних знаків.

Принцеса Діана на мінному полі.

За оцінками Міжнародний Червоний Хрест та Halo Trust, цей жест став одним із поштовхів до підписання Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

