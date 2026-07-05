У Путіна знайшли винних у війні та заговорили про нову територіальну загрозу для України

Прессекретар російського диктатора вигадав успіхи на фронті

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у російсько-українській війні винен Захід, а Польща хоче забрати частину України. Він також продовжував стверджувати, що РФ має успіхи на фронті.

Такими висловлюваннями речник президента Росії Володимира Путіна відзначився в інтерв’ю Павлу Зарубіну для ІС "Вєсті".

Кремлівський рупор заявив, що так звана "СВО" перетворилася на справжню війну через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу. Примітно, що він на весь світ заявив про війну, хоча винного знайшов, як зазвичай, на стороні.

"Йде війна, це справжня війна. Ви знаєте, чому війна? Тому що починалося все як спеціальна військова операція. Триває як війна, тому що за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон. Тому що їм допомагають цілитися через їхні супутники, їм допомагають наводити закордонне озброєння на наші цілі через всю їхню інфраструктуру", – сказав він.

Пєсков додав, що "київський режим" у цих умовах здатний на все. Варто зазначити, що у своєму інтерв’ю він багаторазово називав українське керівництво саме так.

"Київський режим завдає ударів по об’єктах нашого енергетичного комплексу, по об’єктах громадянської інфраструктури, яка, власне, до військового комплексу, до ВПК не має жодного відношення. У цьому абсолютно очевидний терористичний прояв київського режиму", — висловився спікер Кремля, геть забувши про те, що це саме Росія б’є по українських житлових багатоповерхівках та не лише.

Також він вигадав, що ЗСУ збільшили кількість ударів по цивільних об’єктах через погіршення становища на фронті. Тут він примудрився збрехати двічі: не лише про удари по цивільних об’єктах, а й про становище на фронті. Нагадаємо, 4 липня різниця між картами Міноборони Росії та DeepState становила 1900 кв. км.

Пєсков цинічно заявив, що РФ зберігає відкритість до мирних переговорів щодо України, попри ситуацію на лінії бойового зіткнення.

Крім того, він не міг не скористатися розбіжностями між Варшавою і Києвом, про що попереджали експерти. Над Україною висить загроза дезінтеграції, адже в Польщі багато хто не проти поживитися її територією, заявив Пєсков.

"Вони переконані абсолютно, що значна частина України – це справді польські землі", – сказав чиновник РФ.

За його словами, Росія зберігає контакти зі США каналами, що існують, і зараз, коли тривалий час не було візитів Віткоффа і Кушнера.

Нагадаємо, 5 липня глава РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трапом після його розмови із президентом Володимиром Зеленським. У ході їхнього діалогу, зокрема, вони обговорювали війну в Україні.