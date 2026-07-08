"У цій війні не буде переможців": холодний душ та шість тривожних попереджень від Валерія Залужного

Дипломат поділився думками про поточну ситуацію та перспективи

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Валерій Залужний, посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ у великій статті проаналізував ситуацію, яка зараз склалася у війні. Вона є своєрідним холодним душем для тих, хто на тлі успіхів ЗСУ вже почав говорити, що "Росія програла війну"

Статтю зі своїми роздумами Залужний випустив на "Interfax-Україна". "Телеграф" зібрав головні заяви колишнього головнокомандувача.

"Я не належу до людей, які якимось чином лояльні до Росії. Проте вважаю, що нехтування здоровим глуздом через відсутність критичного мислення вже принесло Україні невидані у 21-му столітті страждання, які можуть поширитись всією Європою. А вона фактично залишається єдиною надією України як на виживання, так і на майбутнє", — так він розпочав свою статтю.

Росія програла війну?

Залужний пише, що на тлі успішних атак України, все частіше лунають голоси, що Росія програла війну. Однак насправді, зазначає він, триває війна на виснаження, де тактичні успіхи на полі бою, та навіть ефективні удари по логістиці та критичній інфраструктурі ворога не ведуть до швидкого досягнення стратегічних чи політичних цілей.

Що відбувається на полі бою

"Очевидно, що ситуація на фронті й справді залишилася у глухому куті, який я описував наприкінці 2023 року. Насичення безпілотними комплексами різного типу поля бою та постійна модернізація призводить до постійного удосконалення тактики їхнього застосування. Станом на зараз питання навіть не в тому, як утримати ту чи іншу позицію, а як до неї дістатися або провести ротацію чи евакуацію. Досягнення будь-якої тактичної мети відбувається ціною величезних втрат, які непропорційні отриманим результатам", — пише колишній головком.

Залужний пояснив, що через насиченість поля бою дронами та новими видами зброї виконання тактичних завдань на землі стало фактично неможливим без величезних втрат. Водночас будь-які досягнення в ударах по логістиці є лише тимчасовим перехопленням ініціативи.

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Росія не перемогла, але не погодиться припинити війну

"І в результаті не можна говорити про перемогу на полі бою ні для Росії, ні для України. Бо з одного боку Росія не може навіть теоретично окупувати Україну військовим шляхом, а Україна поки не може тим же військовим шляхом деокупувати захоплену територію", — констатує посол.

Росія не досягла власних політичних цілей, а значить не перемогла. Проте, цей висновок буде справедливим лише тоді, коли Росія погодиться припинити війну, а цього не станеться, пише Залужний.

Україна — не програла, але… : 6 тривожних ознак

За оцінкою ексголовкома, Україна перемогла в тому сенсі, що Росія не досягла своїх цілей. Однак є шість важливих моментів.

1. Росія не вийшла з війни і не визнала поразки.

2. РФ окупувала великі території, які Україна поки не зможе повернути. Будь-який мирний договір буде болючим у питаннях територій.

3. Навіть завдаючи нищівних ударів російській економіці, Україна залишається залежною від фінансової і технологічної підтримки та накопичує безліч внутрішніх проблем, які будуть лише наростати.

4. Росія розуміє це та робить ставку на моральне та фізичне виснаження України. РФ має більший запас ресурсів та випереджає у виробництві, балістичних ракет. Неможливо виготовити достатньо систем ППО, щоб протидіяти цьому

5. Міжнародна підтримка демонструє ознаки серйозного ослаблення через відступ США від України та розбіжності в межах Європейського Союзу. Зростання вимог до України від сусідів свідчить, що з майбутнім європейської безпеки не все гаразд

6. "Шосте — це війна на виснаження. У ній не буде переможців, лише переможені. До цього списку поки входять Росія та Україна, які попри прагнення видати бажане за дійсне, більше втратили, ніж здобули. Цей список буде розширюватися", — наголошує Залужний.

Війна стерла межу між фронтом та тилом

Війна на виснаження вийшла далеко за лінію фронту і перейшла, з одного боку, у знищення логістичних маршрутів та тестування систем ППО, а з іншого — у змагання вразливості критичної інфраструктури. Тепер головне — не разгром противника на полі бою, а захист від повітряних ударів та створення напруги у ворожому суспільстві. Саме це суспільство має вирішити долю війни, пише ексголовком.

"А тому війна не обмежується полем бою і фактично стерла повністю межу між ним і рештою країни. Це може призвести до так званого стратегічного ефекту, який і може принести таке очікуване завершення війни. Проте, перспектива його отримати сьогодні все ще малоймовірна через цілий ряд причин", — зазначив Залужний.

Головна причина — непередбачуваність фінансового ресурсу та, як наслідок, неможливість накопичити і зберегти резерви для рішучого удару. Головним політичним аргументом зараз є ракетний, протиракетний і дронові запаси.

Успіхи на фронті тепер мають іншу вагу

"Фронт залишається важливою ареною війни, проте підходи до його оцінки вже давно змінилися. Рух лінії зіткнення залишається інформаційно і стратегічно важливим саме у територіальних перспективах, проте імовірно, вже не визначальним щодо завершення війни, а є лише одним з аргументів. Тому саме його фіксація і стабілізація є вкрай важливою", — йдеться у статті.

Залужний зазначає, що навіть стратегічні територіальні здобутки, наприклад, сухопутний коридор до Криму з Маріуполя, зараз не дають гарантії. Через зростання можливостей ударів дронами його використання неможливе.

Те, що відбувається в окупованому Криму, може загрожувати й українським містам — треба думати про захист

Така ж доля спіткала і Крим, який тепер став для РФ не здобутком, а "резервацією минулих надій і перемог". Півострів опиняється у логістичній ізоляції, яка спричинена фактичним припиненням сухопутного коридору вздовж північного узбережжя Азовського моря через атаки наших безпілотників. У Криму наростає паливна криза, виникають проблеми з забезпеченням продуктами.

"Чи не спіткає окупантів така ж доля з окупованими селами в Херсонській і Запорізькій областях? Імовірно, так. Це той випадок, коли якщо ти не можеш забрати з собою те, що вкрав, то краще його залишити.

Усе це лише аргумент у можливих перемовинах, проте, на жаль, цей аргумент не останній. Далі все це чекає і наші великі міста та їхню інфраструктуру, про захист якої необхідно негайно думати", — закликає Залужний.

Важливі не територіальні здобутки та удари по РФ

Він додає, що у війні на виснаження важливі не кількість захоплених територій і не окремі технологічні рішення та їхні миттєві результати.

"Війна на виснаження — це здатність людей терпіти її продовження та міжнародна підтримка, яка направлена не лише на допомогу, а й на фізичне обмеження Росії і формування майбутнього безпекового середовища. Це складна система взаємодії і керівництва усіма процесами всередині держави у надскладних умовах. Лише це може показати реальний результат і дати обрис майбутнього закінчення війни. Шкода, що аналітики цього не бачать. Проте, нам від цього не легше", — пише Залужний.

Чи допоможе Україні НАТО

Україна покладає великі сподівання на допомогу та підтримку НАТО. Проте Альянс переживає дуже складні часи.

"Фактично, найбільша військово-політична організація світу залишається готовою до війни минулого, все ще подаючи надію і випробовуючи долі країн-учасниць", — пише ексголовком.

Однак, головна проблема НАТО навіть не в цьому, додає він. Вона у тому, що ця організація створювалася у розпал "холодної війни", коли головне було — уникнути ядерного конфлікту з СРСР. Альянс побудовано на стратегії уникнення конфліктів.

"Саме тому, Україна досі не є членом альянсу, попри очевидні переваги її членства. І саме тому, ми бачимо об’єднання навколо України, але не об’єднання проти Росії. Ось чому ця війна продовжується", — наголосив дипломат.

Залужний додає, що такий підхід НАТО не має перспективи. Це —альянс старого світу, якого вже не існує.

"Система безпеки нового світу залежить від тих, хто рятує цілу країну в центрі Європи, і тих, хто готовий об’єднати всіх на цьому шляху. І якщо перші — це ми, українці, то хто готовий бути другим — сподіваюсь, скоро побачимо", — резюмував Валерій Залужний.

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