Ексміністр отримав підозру за ухилення від служби. Хто він та в які скандали потрапляв

Стаття передбачає до 10 років тюрми

Військовослужбовець та міністр інфраструктури отримав підозру від Державного бюро розслідувань (ДБР) за ухилення від служби. Офіційно ім'я посадовця не називають, але ймовірніше йдеться про Володимира Омеляна.

У ДБР зазначають, що посадовець ухилявся від служби шляхом обману. Спочатку він служив у військовій частині А7375, а згодом його перевели до А4643 на посаду офіцера групи планування штабу.

"Упродовж кількох періодів 2022–2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області", — повідомляє пресслужба.

Оголошення підозри. Фото: ДБР

Зброя підозрюваного. Фото: ДБР

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Що відомо про Омеляна

Володимир Омелян — був міністром інфраструктури України з 2016 по 2019 роки. Закінчив Львівську академічну гімназію, Львівський університет ім. Франка, та Львівську політехніку.

Його політична кар'єра почалась з 2000 року, коли він був спеціалістом другої категорії відділу НАТО та ЗЄС Управління євроатлантичної інтеграції Міністерства закордонних справ України. Тривалий час працював у МЗС та Мінфіні, у 2014 — став керівником служби міністра Кабінету міністрів України. Від 4 квітня 2016 до 29 серпня 2019 — міністр інфраструктури України, а з 24 лютого 2022 вступив до лав ЗСУ.

Володимир Омелян

Відомо, що у 2018 році НАБУ повідомило тодішньому міністру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Сам Омелян заперечив звинувачення. 14 вересня Солом'янський суд Києва відмовився обрати запобіжний захід у вигляді застави 5 млн грн для Омеляна і віддав його на поруки міністру спорту Ігорю Жданову та депутату ВРУ Федору Бендюженку (фракція "Народний фронт").

У 2020 НАБУ повідомило Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які держбюджет недоотримав 30,5 млн грн. 26 червня суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання. У 2021 Омеляна виправдали у справі про заниження доходів бюджету 2018 року.

У 2024 в серпні Омелян повідомив про бойове поранення. За його словами, по батальйону, де він служив, вдарили двома КАБами. Серед травм була перебита кістка, понад 10 осколків у тілі.

Омелян після поранення

