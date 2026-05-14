Экс-министр получил подозрение за уклонение от службы. Кто он и в какие скандалы попадал

Статья предусматривает до 10 лет тюрьмы

Военнослужащий и министр инфраструктуры получил подозрение от Государственного бюро расследований (ГБР) за уклонение от службы. Официально имя чиновника не называют, но вероятнее всего речь идет о Владимире Омеляне.

В ГБР отмечают, что должностное лицо уклонялось от службы путем обмана. Сначала он служил в воинской части А7375, а впоследствии был переведен в А4643 на должность офицера группы планирования штаба.

"В течение нескольких периодов 2022-2023 годов мужчина проводил служебное время на свое усмотрение и не выполнял никаких обязанностей, связанных с прохождением военной службы в части, дислоцированной в Черкасской области", — сообщает прес-сслужба.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Что известно об Омеляне

Владимир Омелян был министром инфраструктуры Украины с 2016 по 2019 годы. Окончил Львовскую академическую гимназию, Львовский университет им. Франко и Львовскую политехнику.

Его политическая карьера началась с 2000 года, когда он являлся специалистом второй категории отдела НАТО и ЗЕС Управления евроатлантической интеграции Министерства иностранных дел Украины. Долгое время работал в МИД и Минфине, в 2014 году стал руководителем службы министра Кабинета министров Украины. С 4 апреля 2016 года до 29 августа 2019 года — министр инфраструктуры Украины, а с 24 февраля 2022 года вступил в ряды ВСУ.

Известно, что в 2018 году НАБУ сообщило тогдашнему министру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Сам Омелян отрицал обвинения. 14 сентября Соломенский суд Киева отказался избрать меру пресечения в виде залога 5 млн грн для Емельяна и отдал его на поруки министру спорта Игорю Жданову и депутату ВРУ Федору Бендюженко (фракция "Народный фронт").

В 2020 году НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн. 26 июня суд отпустил Омеляна под личное обязательство. В 2021 году Омеляна оправдали по делу о занижении доходов бюджета 2018 года.

В 2024 году в августе Омелян сообщил о боевом ранении. По его словам, по батальону, где он служил, ударили двумя КАБами. Среди травм была перебита кость, более десяти осколков в теле.

