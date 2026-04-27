В мае — угроза заморозков: когда в Украину наконец-то вернется настоящее тепло

Синоптик рассказала, действительно ли меняется климат

После аномально теплого марта Украину накрыл арктический холод из-за антициклона над Атлантикой, не пускающего тепло в Европу. Угроза заморозков будет сохраняться, по меньшей мере, до начала мая.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Ирина Вакулинская, начальник отдела метеорологии и прогнозов Ровенского областного центра по гидрометеорологии. По ее мнению, прогнозы на лето давать еще рано.

В холодной весне виноват антициклон

Традиционно считают: если ранняя Пасха, то и весна ранняя. Но в этот раз "небесная канцелярия" решила иначе? Прошло две недели после Пасхи, а тепла до сих пор нет. Почему?

– Но предыдущие два года апрель был значительно теплее. Выше нормы были температуры.

Скорее всего, это связано с влиянием мощного антициклона, сформировавшегося над северной Атлантикой. И он оказывает блокирующее действие на западный перенос (преимущественное движение воздушных масс с запада на восток в тропосфере и стратосфере средних широт – Ред.), обычно приносимое в Европу и к нам, в том числе теплую воздушную массу. И сейчас беспрепятственно происходит вторжение арктического воздуха с северного полюса непосредственно в центральные и восточные районы Европы.

Ирина Вакулинская

А с востока блокирующее действие оказывает область низкого давления. Циклон, который вчера (26 апреля – Ред .) принес на территорию нашего государства местами даже стихийные явления, осадки, сильный ветер, пылевые поземки. На территории Украины были очень контрастные погодные условия. Мы видели даже на юге температура воздуха днем была +25, а в Ровенской – вообще аномальные температуры воздуха. Ночная температура была значительно выше дневной. Днем температура воздуха при прохождении атмосферных фронтов снижалась до +1 градуса, а ночью она была +10. Нашими метеостанциями (их у нас три) были зафиксированы максимальные порывы ветра до 23 м/с. Поэтому не исключаем того, что местами порывы могли быть значительно больше.

Купальный сезон в мае: стоит ли на это надеяться

Чего ждете в начале мая?

– Угроза заморозков. Заморозки уже хранятся в воздухе. Они у нас уже есть и будут храниться до конца апреля. А в начале мая на почве еще могут быть заморозки. Но эта воздушная масса будет постепенно прогреваться за счет поступления теплой воздушной массы с запада и юго-запада Европы. Так что смену синоптической ситуации мы ожидаем уже с 4 мая.

В южных регионах может оказаться кардинально иная ситуация. "Язык" холода около 5 мая может захватить Херсонскую область и даже Турцию. И у нас в Ровенской области будет теплее, чем у них.

А каким будет май вообще? Когда можно будет открыть купальный сезон? Только ли "моржам" такое светит?

– Среднемесячная температура мая у нас +15. Не знаю, кто любит при такой температуре купаться в мае. А удобно купаться будет в июне. Хотя купаться в мае – это по желанию. "Моржи" действительно могут купаться и в мае, и в феврале.

Можно ли спрогнозировать, каким будет лето

А скажите, можно давать какие-нибудь прогнозы на лето, каким оно будет?

– Нельзя. Это будут самые неточные прогнозы. Дело в том, что эти прогнозы имеют наименьшую достоверность: 50 на 50. А учитывая, что сейчас даже прогнозы в сутки могут меняться два раза в сутки, тем более. Всё это мы наблюдаем регулярно, даже в своей практике. Мы – оперативные синоптики, и видим как разные прогностические мировые центры делают пересчеты прямо на ходу.

Кстати, американский Центр прогнозирования климата NOA предупредил, что летом 2026 будут беспрецедентные температурные аномалии во всем мире, и в Украине тоже. При этом Украинский гидрометцентр опровергает информацию, говорит один градус туда-сюда. У нас используют другую прогностическую модель?

– Мы используем расчеты разных прогностических центров. И в том числе и глобальную американскую модель GFS (Global Forecast System), но сейчас предпочтение отдаем ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, укр. Европейский центр среднесрочных прогнозов) в г. Рединг в Великобритании. У американцев свой суперкомпьютер производит расчеты. В Европе – свой, в Азии – свой. Их по миру всего-навсего шесть.

Что влияет на погоду и ждать ли бабьего лета в этом году

– Климатологи говорят, что (на климат и погоду – Ред.) влияют многие факторы. Один из них – колебания Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Сейчас переходная фаза от Ла-Нинья до Эль-Ниньо – ENSO мы ожидаем повышения (температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана – Ред.).

Но казалось бы, где Тихий океан, где Украина?

– Все связано, у нас нет границ и границ ни в атмосфере, ни в гидросфере. Это замкнутый круг – общая циркуляция атмосферы, постоянные или сезонные центры действия атмосферы, циклоны и антициклоны, морские течения. Мы не можем знать, что больше влияет, а что меньше. Доказано, что повышение температуры в верхнем слое воды в экваториальной зоне Тихого океана влияет на наши погодные условия.

Скажите, пожалуйста, бабье лето в нынешних условиях когда должно быть? Потому что говорят о двух бабьих летах за осень или вообще в декабре.

– Бабье лето нормально, в моем восприятии – это осень. А в декабре это больше не бабье лето. Вы, вероятно, немного неправильно понимаете это понятие. Бабье лето связано с устойчивым влиянием поля высокого давления, когда формируется на территории Украины или влияет на территорию Украины область высокого давления. Это сухая, маловетренная, солнечная погода. Когда нет передних разделов, которые всегда связаны только с циклоном.

И вот бабье лето должно длиться не день и не два. По крайней мере, неделя. Такое часто бывает. Но в прошлом году в Ровенской области не было бабьего лета.

Изменения климата и последствия для Украины: будут ли расти бананы

Климатологи постоянно говорят о глобальном потеплении, а где это? Зимой морозы достигали -20 градусов, а иногда даже -31. Где это потепление?

– Если возьмете март, то у нас средняя месячная температура была на 4,5 градуса выше нормы. И этот март был самым теплым за весь период официальных наблюдений с 1945 года. Но и апрель этого года не будет самым холодным. Самый холодный апрель был в 1954–1955 годах. Тогда средняя лунная температура была где-то -4 с небольшим. На 5 градусов ниже нормы.

В Украине меняется климат. Говорят, что в Киеве климат стал таким, как в Одессе лет 30-40 назад. Не придется ли нашим аграриям забывать о традиционных для нас культурах – картофеле, моркови, свекле и начинать выращивать цитрусовые, бананы, ананасы?

– Бананы, ананасы – я не знаю, что в ближайшее время у нас будут выращиваться. Но адаптация к изменению климата уже идет. И разрабатывается программа так же и в аграрном секторе. Мне кажется, что сейчас это как раз актуально. Это факт, что изменения климата происходят.

И растения так же реагируют. Вегетация растений у нас, вероятно, уже удлинена в связи с изменениями климата. Потому могут уже выращиваться несколько урожаев картофеля.

Так вы больше рассчитываете, что наши традиционные культуры будут активнее культивировать, чем мы будем выращивать какую-нибудь экзотику?

– Экзотику – вряд ли. А какие-нибудь новые сорта будут выращивать. Я думаю, что так же в этом направлении ведутся исследования. Если брать южную часть Украины, то больше будут выращивать засухоустойчивые культуры. И вообще, по прогнозам климатологов, в южной части, особенно в Херсонской области, климат будет напоминать климат Греции.

Ранее кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, что Украину вполне может в 2026 году летом ожидать довольно жаркая и иногда аномальная погода.