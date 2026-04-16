Трамп оголосив про початок довгоочікуваних переговорів: уперше за десятиліття

Сторони кажуть, що дипломатична зустріч у Вашингтоні стала підґрунтям до справжніх переговорів

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок довгоочікуваних переговорів. Лідери Лівану та Ізраїлю не спілкувались 34 роки.

Про це американський лідер написав у Truth Social. За його словами, переговори заплановано на 17 квітня, п'ятницю.

"Намагаємося отримати невеликий перепочинок між Ізраїлем і Ліваном. Два лідери не спілкувалися вже дуже давно — аж 34 роки. Це відбудеться завтра", — йдеться у повідомленні.

Ліван та Ізраїль на карті

Що передувало

Нещодавно у Вашингтоні представники Лівану та Ізраїлю вперше за три десятиріччя провели прямі дипломатичні переговори щодо припинення бойових дій між ізраїльським ЦАХАЛом та угрупованням "Хезболла".

Держсекретар США Марко Рубіо виступив посередником. Цю зустріч він назвав "історичною можливістю" покласти край впливу "Хезболли". На ній також домовились про прямі переговори. Однак в опублікованій спільній заяві йдеться про те, що зустріч не була початком мирних переговорів, а скоріше підготовчим кроком до їх досягнення.

"Ізраїль та Ліван домовилися працювати над зменшенням впливу "Хезболли", розпочавши прямі переговори у взаємно узгоджений час і місці проведення", — пише The Times of Israel.

Для довідки

Ізраїль та Ліван перебувають у стані конфлікту вже 78 років, починаючи з 1948 року. За ці роки бойові дії то затихали, то спалахували з новою силою. Останнє загострення конфлікту почалось у 2024. Тоді після набігу і артобстрілу бойовиків "Хезболли" Ізраїль ініціював повітряну і морську блокаду Лівану, масивні авіанальоти на численні об'єкти інфраструктури Лівану, і наземне вторгнення до південного Лівану. Ізраїльські військові казали, що їхньою метою є знищення об'єктів "Хезболли" вздовж кордону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ході переговорів США та Ірану сторонам не вдалося досягти угоди про припинення війни. Тегеран виявився не готовим до відмови від ядерної програми.