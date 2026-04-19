Зброю для цивільних хочуть легалізувати вже кілька років: хто зможе отримати

Відповідний законопроєкт блукає парламентськими коридорами ще з 2021 року

На тлі жорстокого теракту у Києві, який забрав шість життів, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зробив заяву щодо надання права на вогнепальну зброю цивільним громадянам.

"Телеграф" розбирався про що йдеться у згаданому законопроєкті, який досі не був прийнятий у другому читанні у Верховній Раді України.

Клименко порушив питання права на збройний самозахист

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву.

Тож найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю", – написав керівник МВС.

Він пообіцяв, що жодних масових перевірок власників зброї не буде, хоча водночас зауважив, що незрозуміло яким чином терорист отримав медичні довідки для продовження дозволу. За його словами, це буде зʼясовуватися під час розслідування, адже чоловік був психічно нестабільний.

Хто зможе отримати право на володіння зброєю

Законопроєкт № 5708 від 25.06.2021 про право на цивільну вогнепальну зброю, який був прийнятий за основу ще у лютому 2022 року, отримав кілька сотень поправок.

Він передбачає, що право володіти вогнепальною зброєю мають отримати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території країни. Обовʼязковими умовами є відсутність:

медичних протипоказань до поводження зі зброєю;

судимості, що погашена чи знята за вчинення кримінальних правопорушень;

притягнень до адміністративної відповідальності протягом останнього року за одне з правопорушень, передбачених статтями 44, 122-4, частиною третьою, четвертою статті 126, статтями 130, 172-19, 172-20, 173, 173-2, 173-3, 174, 183-1, 184-3, 185, 185-7, 185-10, 186, 186-8, 187, 190, 191, 193- 195-6, 203, 203-1, 204-1, 204-2, 204-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

позбавлення або обмеження права на володіння вогнепальною зброєю рішенням суду

запровадження санкцій.

В документі йдеться, що державний виконавець буде встановлювати тимчасове обмеження боржника у праві користування як цивільною вогнепальною зброєю, так і пневматичною та холощеною зброєю.

Як цивільні зможуть отримувати право на зброю

В законопроєкті йдеться, що право на отримання зброї реалізуватиметься через створення Єдиного реєстру зброї, обов’язкове отримання посвідчення власника та страхування цивільної відповідальності. Перше посвідчення видається на 3 роки, наступні — на 5 років.

Зброя поділятиметься на категорії, що визначають правила її придбання та використання:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С – короткоствольна вогнепальна зброя (за виключенням гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї);

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Дозвіл даватиме право придбати необхідну кількість зброї протягом трьох місяців.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає, що після війни в Україні може зрости кількість випадків застосування вогнепальної зброї та масові стрілянини можуть стати регулярними, при цьому без характеру терористичних атак.