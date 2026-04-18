Бізнес на чужому горі: як "мисливці за тілами" заробляють на чергах у крематорії Києва

Восени у столиці на день проводили до 90 кремацій, у лютому — майже удвічі більше

Кладовища у Києві зачинені, поховати людину можна лише на умовах підпоховання. Тому в крематорії величезні черги, а недоброчесні працівники похоронного бізнесу наживаються на горі людей.

Про це йдеться у розслідуванні кореспондентки "ТСН" Ірини Кондрачук. Раніше всі три українські крематорії — у Харкові, Одесі та Києві приймали померлих з інших регіонів, однак зараз у київському виникають проблеми.

Крематорій перевантажений, а за рідними померлого полюють ритуальні служби

У столичному крематорії можуть вимагати, щоб довідка по смерть була з Києва, інакше кремації не буде. Однак навіть з "правильною довідкою" можуть відкласти кремацію, наприклад, під приводом вихідних. З рідних "здирають" гроші за ВІП-залу для прощання та за збереження тіла у холодильній камері. Крім того, крематорій часто відмовляє у церемонії прощання під приводом завантаженості.

Київський крематорій

Хоча, за інформацією джерел "ТСН", упродовж півстоліття Київський крематорій працював без вихідних. Робота спинялася лише на Новий рік, Різдво та Великдень.

Зараз кремацій так багато, що на кожну жалобну процесію виділяють дише пів години. Але перед цим треба вистояти чергу до адміністративного корпусу, де на родичів померлих "полюють" агенти ритуальних бюро.

Як "мисливці за тілами" дізнаються про померлого

"Так звані "мисливці за тілами" приїздять на місця прильотів, коли знають, що там є загиблі. Знаходять згорьованих рідних, які ще в стані шоку, і нав’язують їм свої ритуальні послуги", — розповіла журналістка

Частина колумбарію та вхід у крематорій

Про смерть людей вони дізнаються від лікарів, чи поліції. Звісно, не безкоштовно. За словами президентки Асоціації "Похоронної справи в Україні" Марини Лазуренко, раніше це було в рамках 3-4 тисяч, приватні служби додавали до цінника послуг та віддавали надавачам інформації. Однак зараз дзвінок чи смс із контактом рідних померлого у Києві коштують 5 тисяч гривень.

За даними "Юконтрол", в Україні 3 238 юросіб та ФОПів, які надають ритуальні послуги офіційно. Лише у Києві працює понад півтори сотні агентств.

Зали прощань у столичному крематорії у жалюгідному стані

З п'яти залів прощання у крематорії працюють лише три. Радник директора КП "Київський крематорій" Ростислав Маршак розповів, що вони перебувають у поганому стані.

Одне з приміщень крематорію

"Дуже багато було скарг від військових про те, що в дуже поганому вигляді знаходяться ці зали прощання. Люди, які щодня бачать смерть на фронті, не хочуть прощатися з побратимами у занедбаних, депресивних приміщеннях", — каже Ростислав Маршак.

Печі зношені та не витримують навантаження

Крім того, печі перевантажені, через що пагорби колумбарію затягує чорний дим. Щобільше, печі крематорію зношені, їм по 50 років.

Проблема у тому, що профільний департамент КМДА зали прощання київського крематорію визнав пам’яткою архітектурної спадщини. А це означає, що підрядник має повернути ансамбль до авторського задуму. Реставраційна частина коштує 56 мільйонів.

Скільки коштує поховання праху у колумбарії

Одномісне поховання можливе лише у стіні, вартість — 15 тисяч гривень. Бетонні ніші в землі можна придбати або під дві або чотири урни. Коштує це від 60 до 100 тисяч гривень. Всі пам’ятники — практично однакові, їх можна замовити виключно там. Від усієї кількості кремованих — у колумбарії ховають третину. Решта зберігається в урносховищі, допоки останки не заберуть рідні.

Крематорій будуть реконструювати

Наприкінці 2025 року було укладено відповідний договір з підрядником. За капремонт приміщення Київ заплатить 157 мільйонів гривень. Буде встановлено нові печі українського виробництва.

Всі крематорії України працюють на межі можливостей

В Україні три крематорії — окрім Києва, є ще у Харкові та Одесі. Ще один має з'явитися у Львові — у планах до кінця року запустити дві іспанські печі, розраховані на 20 кремацій у день. В інших містах послуги кремації доступні через ритуальні агентства, які організовують транспортування тіла до одного з крематоріїв країни.

Скільки коштують послуги крематоріїв в Україні

Кремація в Україні - вартість. Інфографіку створено ШІ

Вартість послуг залежить від того, чи це державний тариф лише за процедуру спалювання, чи комплексний пакет "під ключ". Якщо йдеться про комплексні послуги, то зазвичай до них входить сама кремація, труна, урна для праху, транспортування та оформлення документів.

Київ:

Мінімальна вартість кремації — від 9000 грн (економ), соціальна кремація (з послугами священника, похоронним набором тощо) — від 19 600 грн

Харків:

Мінімальна вартість кремації — від 13 000 грн

В ціну входить:

Послуга кремації

Урна та послуги крематорію

Оформлення свідоцтва про смерть

Труна дерев'яна (оббиту тканиною)

Подушка, покривало

Церковний набір

Послуги катафалка

Транспорт для перевезення рідних та близьких по місту

Одеса:

Мінімальна вартість кремації в Одесі становить приблизно 14 000 — 15 000 грн

