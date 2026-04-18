Бизнес на чужом горе: как "охотники за телами" зарабатывают на очередях в крематории Киева

Осенью в столице в день проводили до 90 кремаций, в феврале — почти вдвое больше

Кладбища в Киеве закрыты, похоронить человека можно только на условиях подзахоронения. Поэтому в крематории огромные очереди, а недобросовестные представители похоронного бизнеса наживаются на горе людей.

Об этом говорится в расследовании корреспондентки "ТСН" Ирины Кондрачук. Раньше все три украинских крематория — в Харькове, Одессе и Киеве принимали умерших из других регионов, однако сейчас в киевском возникают проблемы.

Крематорий перегружен, а за родными умершего охотятся ритуальные службы

В столичном крематории могут потребовать, чтобы справка о смерти была из Киева, иначе кремации не будет. Однако даже с "правильной справкой" могут отложить кремацию, например под предлогом выходных. С родных "сдирают" деньги за ВИП-зал для прощания и за хранение тела в холодильной камере. Кроме того, крематорий часто отказывает в церемонии прощания под предлогом загруженности.

Киевский крематорий

Хотя, по информации источников "ТСН", на протяжении полувека Киевский крематорий работал без выходных. Работа останавливалась только на Новый год, Рождество и Пасху.

Сейчас кремаций так много, что на каждую траурную процессию выделяют полчаса. Но перед этим нужно выстоять очередь в административный корпус, где на родственников умерших "охотятся" агенты ритуальных бюро.

Как "охотники за телами" узнают об умершем

"Так называемые "охотники за телами" приезжают на места прилетов, когда знают, что там есть погибшие. Находят убитых горем родных, еще в состоянии шока, и навязывают им свои ритуальные услуги", — рассказала журналистка.

Часть колумбария и вход в крематорий

О смерти людей они узнают от врачей или полиции. Конечно, не бесплатно. По словам президентки Ассоциации "Похоронного дела в Украине" Марины Лазуренко, раньше это было в рамках 3-4 тысяч, частные службы добавляли эту сумму в ценник услуг и отдавали поставщикам информации. Однако сейчас звонок или смс с контактом родных умершего в Киеве стоят 5 тысяч гривен.

Залы прощаний в столичном крематории в плачевном состоянии

Из пяти залов прощания в крематории работают всего три. Советник директора КП "Киевский крематорий" Ростислав Маршак рассказал, что они находятся в плохом состоянии.

Одно из помещений крематория

"Очень много было жалоб от военных о том, что в очень плохом виде находятся эти залы для прощания. Люди, которые каждый день видят смерть на фронте, не хотят прощаться с побратимами в запущенных, депрессивных помещениях", — говорит Ростислав Маршак.

Печи изношены и не выдерживают нагрузки

Кроме того, печи перегружены, из-за чего холмы колумбария затягивает черный дым. К тому же печи крематория изношены, им по 50 лет.

Проблема в том, что профильный департамент КГГА зала прощания киевского крематория признал памятником архитектурного наследия. А это значит, что подрядчик должен вернуть ансамбль к авторскому замыслу. Реставрационная часть стоит 56 миллионов человек.

Сколько стоит погребение праха в колумбарии

Одноместное захоронение возможно только в стене, стоимость – 15 тысяч гривен. Бетонные ниши в земле можно купить или под две или четыре урны. Стоит это от 60 до 100 тысяч гривен. Все памятники – практически одинаковые, их можно заказать исключительно там. ИЗ всего количества кремированных — в колумбарии хоронят треть. Остальные хранятся в урнохранилище, пока останки не заберут родные.

Крематорий будут реконструировать

В конце 2025 г. был заключен соответствующий договор с подрядчиком. За капремонт помещения Киев заплатит 157 миллионов гривен. Будут установлены новые печи украинского производства.

Все крематории Украины работают на грани возможностей

В Украине три крематория, кроме Киева, есть еще в Харькове и Одессе. Еще один должен появиться во Львове – в планах до конца года запустить две испанские печи, рассчитанные на 20 кремаций в день. В других городах услуги кремации доступны через ритуальные агентства, организующие транспортировку тела в один из крематориев страны.

Сколько стоят услуги крематориев в Украине

Стоимость услуг зависит от того, это государственный тариф только за процедуру сжигания, или комплексный пакет "под ключ". Если речь идет о комплексных услугах, то обычно в них входит кремация, гроб, урна для праха, транспортировка и оформление документов.

Киев:

Минимальная стоимость кремации – от 9000 грн (эконом), социальная кремация (с услугами священника, похоронным набором и т.п.) – от 19 600 грн

Харьков:

Минимальная стоимость кремации – от 13 000 грн

В цену входит:

Услуга кремации

Урна и услуги крематория

Оформление свидетельства о смерти

Гроб деревянный (обитый тканью)

Подушка, покрывало

Церковный набор

Услуги катафалка

Транспорт для перевозки родных и близких по городу

Одесса:

Минимальная стоимость кремации в Одессе составляет примерно 14 000 — 15 000 грн.

