"Мы дождались своей весны". Зеленский и первая леди поздравили украинцев с Пасхой

В центре обращения – вера, единство и надежда на лучшее будущее

В воскресенье, 12 апреля, по случаю светлого праздника Пасхи президент Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская обратились к украинцам с поздравлением.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном Telegram-канале главы государства и на YouTube-канале Офиса президента. Ролик был записан в одной из самых известных духовных святынь Киева — Софийском соборе.

"Бог среди города – и он не пошатнется" – эти слова запечатлены здесь, над нашей Орантой, в нашей великой Софии", — произнесла Елена Зеленская, а президент продолжил: "И наделены эти слова чрезвычайной силой, которую мы ощущаем более полутора тысяч дней битвы за жизнь, в которой непоколебимы наша Украина, наша столица, наши люди и наша вера".

Зеленские подчеркнули, что это так важно сегодня — когда война не только на поле боя, но и идет ожесточенная битва эмоций, характеров и духа, правды, против лжи, против отчаяния. Особенно, когда кажется, что мир летит в пропасть и никто не знает, каким будет завтра. В такие моменты, как сказала первая леди, именно Пасха и ее смыслы подсказывают, как не опускать руки и где найти свет, чтобы не заблудиться.

"Эти ответы, эти знаки – рядом с нами. В наших близких, в наших семьях, в наших людях. В каждом поступке, взгляде, объятиях, в каждом сообщении и в каждом слове поддержки. В наших "ты как?". "Не бойся". "Я рядом". "Береги себя". "Все будет хорошо". Вот этот свет, свет в наших людях, обогащает нас силой, чтобы держаться как одна большая семья. Семья-Украина", – сказали супруги.

Глава государства подчеркнул, что именно таким образом украинцам удалось преодолеть сложную зиму в этом году.

"Мы дождались своей весны. И сегодня вместе отмечаем свою Пасху. Пятый год подряд мы делаем это несмотря на боль, все испытания и зло, что окружает нашу землю. Делаем, доказывая, что украинцы всегда остаются украинцами. И ни одна война этого не сотрет, поэтому этот день для нас всегда о семье, тепло собственного дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех звучал, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи", – сказал президент Украины.

Елена Зеленская добавил что несмотря ни на что, украинцы продолжают сохранять свою идентичность и семейные традиции — каждый год они готовятся к светлому празднику, собирают пасхальные корзины, разрисовывают писанки, выпекают паски, украшают свой дом, сажают деревья и цветы. И все это не о еде или декоре, а о народе, который хочет, чтобы вокруг расцветала жизнь. Зеленский добавил, что это и есть смысл, которым наделена Пасха для каждого из нас.

"Так есть и сегодня, когда Украина стоит твердо, упрямо, непоколебимо, зная ради кого и ради чего. Чтобы на смену пятой Пасхе во времена войны пришла первая мирная Пасха на всей нашей земле для всех наших людей. Когда пасхальный колокол не нарушит сирена тревоги. Когда отступит зима и все зло с нашей земли, и все дождутся своих – с фронта, плена, оккупации. Когда любимые рядом, и внуки на руках наших родителей, и мы снова за одним столом" – сказали Зеленские.

Главные фразы из поздравления.

Украинский лидер подчеркнул, что за все это стоит бороться и наша страна это делает уже 1 509 дней. И именно на Пасху сильна вера – в победу мира над войной.

"Полагаемся не только на небесные силы, но и на наши Силы безопасности и обороны. Верим, одинаково, в Божью милость и нашу смелость. Надеемся на покровительство нашей Оранты и меткость нашей дальнобойности. Сегодня украинцы не только верят в чудо, но и творят чудеса сами ежедневно, собственноручно своими поступками, работой, мужеством, самоотверженностью, силой духа", – акцентировал президент.

Зеленские пожелали украинцам, чтобы каждый, кто помогает и ищет, всегда найдет, каждый, кто в дороге, всегда ее преодолеет, и каждый, кто делает для Украины все возможное, не теряет веры в то, что все возможно.

"Мы искренне поздравляем вас с этим большим светлым днем. Всех невероятных людей. Невероятных детей, не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро. Наших матерей и отцов. Все наши города и села, которые заслужили на мирную жизнь. Увидите спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так. Пусть будет мир. И будет Украина", – резюмировали они.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на самом деле является грехом на Пасху, а что — нет: священник рассказал о главных запретах и мифах.