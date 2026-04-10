Росія копіює українську розробку: концерн "Калашников" готує відповідь на секретні набої ЗСУ

До кінця року у кожного бійця на лінії фронту може бути окремий ріжок з патронами проти дронів, вважає один з експертів

Російський концерн "Калашников" заявив про розробку та випробування експериментальних набоїв — багатокульових патронів проти FPV-дронів. Зазначимо, в Україні такі боєприпаси застосовуються не перший місяць.

Російський концерн Калашников заявив про підготовку до серійного виробництва

Подібні антидронові патрони в Україні почали використовувати ще у 2025 році

Експерти зазначають, що Росія може швидко масштабувати виробництво

Ефективнішою альтернативою вважають патрони "павук" із кевларовими нитками

Наразі росіяни перевіряють технологію перед серійним запуском. Серед особливостей — внутрішні елементи, які після пострілу розділяються та уражають дрон. Чергувати можна в автоматі звичайні патрони та протидронові.

5,45-мм багатокульові набої для боротьби з FPV-дронами. Фото: Концерн «Калашников»

За тим же принципом працюють і українські розробки, які з'явились у 2025 році. Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "КРУК" Віктор Таран наголошує — носити із собою на лінію бойового зіткнення автомат і окремо дробовик — це не зручно. Ба більше, як тільки масово почали використовувати оптоволокно на FPV-дронах, найефективнішим методом стало фізичне знищення.

Без дробовиків: як автомат став зброєю проти дронів

Кілька років шукали найефективніший спосіб — сіткомети, пристрої, що розпилювали фарбу, дробовики, помпові рушниці, але їм не вистачало мобільності.

"Україна перша вийшла в цю історію, і ми створили свій боєприпас — "Горошок", він призначений для автоматичної зброї, і є досить ефективним, і його на фронті використовували, він дуже популярний", — каже Таран. — Принцип дії досить простий — певна кількість дрібних елементів, які розлітаються в просторі та фактично "січуть" дрон, що наближається. У бойових умовах це працює так: коли детектор фіксує наближення безпілотника і передає сигнал бійцю, той швидко змінює магазин — навіть якщо до цього був заряджений звичайними патронами — і переходить на цей тип боєприпасів".

Антидронові набої "Горошок". Інфографіка створена за допомогою ШІ

Обидві сторони активно розвивають антидронові технології

Водночас, в Україні є певні проблеми із виготовлення своїх боєприпасів. При цьому у росіян є можливості. "Росіяни піддивляються за нами, і вони потім це все масштабують, бо їхні можливості є набагато потужніші. В кінці року, я думаю, що обидві сторони будуть мати один ріжок із патронами саме проти дронів, це буде абсолютно нормальна практика", — зауважує Таран.

Українські набої "Горошок"/ Джерело: Тарас Чмут

Ефект "павутини": новий підхід до знищення дронів

Водночас дронхантери, які вже користувалися цими набоями, вважають їх малоефективними і шанс влучити в дрон оцінюють у 5%. Ефективнішими можуть антидронові набої "Павук", це боєприпаси до дробовика 12-го калібру.

""Павуком", якщо ти попав в дрон, то це 100-відсоткове вражання. Там ідуть сегменти і "промені" з кевлару та карбонової нитки. Ця нитка ріже дошку товщиною у 2 сантиметри наскрізь", — пояснює генеральний директор компанії Big Cat Ammo Влад Кравченко (Big Cat). Використовують такі патрони в ССО, ГУР, морській піхоті і не тільки.

Такі інновації теж з'явились саме в Україні, каже голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. На його думку, експерименти із рішенням на основі кевлару змінять правила гри. "Влучити у швидкий дрон на дистанції 50 метрів надзвичайно складно, в ідеалі потрібен ефект "павутини", який заплутає його — це один із небагатьох справді ефективних підходів", — зазначав Учайкін.

