Россия копирует украинскую разработку: концерн "Калашников" готовит ответ на секретные патроны ВСУ

До конца года у каждого бойца на линии фронта может быть отдельный рожок с патронами против дронов, считает один из экспертов

Российский концерн "Калашников" заявил о разработке и испытании экспериментальных патронов — многошаровых патронов против FPV-дронов. Отметим, что в Украине такие боеприпасы применяются не первый месяц.

В настоящее время россияне проверяют технологию перед серийным запуском. Среди особенностей – внутренние элементы, которые после выстрела разделяются и поражают дрон. Чередовать можно в автомате обычные патроны и противодроновые.

5,45-мм многошаровые патроны для борьбы с FPV-дронами. Фото: Концерн «Калашников»

По тому же принципу работают и украинские разработки, появившиеся в 2025 году. Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран подчеркивает: носить с собой на линию боевого столкновения автомат и отдельно дробовик — это не удобно. Более того, как только массово начали использовать оптоволокно на FPV-дронах, самым эффективным методом стало физическое уничтожение.

Без дробовиков: как автомат стал оружием против дронов

Несколько лет искали самый эффективный способ — сеткометы, распыляющие краску устройства, дробовики, помповые ружья, но им не хватало мобильности.

"Украина первая вышла в эту историю, и мы создали свой боеприпас — "Горошок", он предназначен для автоматического оружия, и достаточно эффективен, и его на фронте использовали, он очень популярен", — говорит Таран. — Принцип действия достаточно прост — определенное количество мелких элементов, которые разлетаются в пространстве и фактически "иссекают" приближающийся дрон. В боевых условиях это работает так: когда детектор фиксирует приближение беспилотника и передает сигнал бойцу, тот быстро сменяет магазин — даже если до этого был заряжен обычными патронами — и переходит на этот тип боеприпасов".

Антидроновые патроны "Горошек". Инфографика создана с помощью ИИ

Обе стороны активно развивают антидроновые технологии

В то же время в Украине есть определенные проблемы по изготовлению своих боеприпасов. При этом у россиян есть возможности. "Россияне подсматривают за нами, и они потом это все масштабируют, потому что их возможности намного мощнее. В конце года, я думаю, что обе стороны будут иметь один рожок с патронами именно против дронов, это будет абсолютно нормальная практика", — отмечает Таран.

Украинские патроны "Горошек". Источник: Тарас Чмут

Эффект "паутины": новый подход к уничтожению дронов

В то же время дронхантеры, уже пользовавшиеся этими патронами, считают их малоэффективными и шанс попасть в дрон оценивают в 5%. Более эффективными могут быть антидроновые патроны "Паук", — это производимые в Норвегии специально для Украины боеприпасы к дробовику 12-го калибра.

""Пауком", если ты попал в дрон, то это 100-процентное поражение. Там идут сегменты и "лучи" из кевлара и карбоновой нити. Эта нить режет доску толщиной в 2 сантиметра насквозь", — объясняет генеральный директор компании Big Cat Ammo Влад Кравченко (Big Cat). Используют такие патроны в ССО, ГУР, морской пехоте и не только.

Такие инновации тоже появились именно в Украине, говорит председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. По его мнению, эксперименты с решением на основе кевлара изменят правила игры. "Попасть в быстрый дрон на дистанции 50 метров чрезвычайно сложно, в идеале нужен запутывающий его эффект "паутины" — это один из немногих действительно эффективных подходов", — отмечал Учайкин.

