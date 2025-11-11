Проти нього Зеленський запроваджував санкції: помер відомий український політик

Балашов перебував у розшуку та помер на чужині

Помер народний депутат України III скликання, підприємець Геннадій Балашов. Йому було 65 років. У липні 2025 року президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції проти Балашова своїм указом.

Про його смерть написав ще один підсанкційний політик, який перебуває за кордоном, Артем Дмитрук. Він висловив співчуття рідним та не повідомив ніяких деталей.

Геннадій Балашов — що про нього відомо

Геннадій Балашов розпочинав кар’єру як підприємець, він був власником підприємства "Веролла" та першого комерційного комісійного магазину в Дніпрі, а згодом став директором акціонерного товариства "Москва" та власником підприємства "Агентство нерухомості "Липки"". А 1993 року Геннадій вирішив спробувати свої сили у політиці.

Балашов балотувався у мери Дніпра у 1994 році, заснував партію "Красива Україна", а з 1998 по 2002 рік був народним депутатом України III скликання. Активно просував ідею скасування більшості податків на території країни.

У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, Балашов звинуватив Путіна у розпалюванні війни та закликав перекрити постачання російського газу до Європи через Україну шляхом "вибуху" труби. За такі висловлювання в Росії проти нього порушили кримінальну справу та оголосили у міжнародний розшук.

У 2014 році Геннадій Балашов створив партію "5.10" і через рік взяв участь у виборах мера Києва, але зайняв лише 11 місце. А у 2019 році він став кандидатом на пост президента України, але за нього проголосували лише 0,17% виборців.

Генадій Балашов

Мовний скандал із Геннадієм Балашовим

Український політик запам’ятався своїми гучними висловлюваннями та витівками. Найрезонанснішим виявився мовний скандал. Під час програми на телеканалі "НАШ", який просував російські наративи, Балашов заявив, що принципово відмовляється розмовляти українською мовою.

Колишній нардеп назвав "тварями" людей, які просять переходити на українську, оскільки вважає, що з українською мовою в нашій країні "культура не розвиватиметься" нібито через відсутність споживача. Також він закликав українських бізнесменів відмовитись від виконання державних норм мовного спілкування у сфері обслуговування.

"Що треба робити коли буде приходити мовний омбудсмен? На х**й посилати! Бити палицею! Поводитися агресивно. Ресторатори повинні поводитися агресивно", — заявляв Балашов.

Російські ЗМІ швидко підхопили слова екснардепа, а українці висловили бурхливу негативну реакцію.

Куди зник Геннадій Балашов та чим займається

В інтерв’ю "Телеграфу" український політик Геннадій Балашов розповів, що на початку війни виїхав до США. За його словами, у 2021 році проти нього почали порушувати кримінальні справи, і з 2016 року їх було сім, а три справи дійшли до суду. У політика наклали арешт у Києві 18 об’єктів нерухомості.

Геннадій намагався розв'язати це питання, але судовий процес відтягували, потім розпочалася війна, відключення електрики через обстріли, і Балашов вирішив виїхати. Проте його партія "5.10" в Україні продовжує працювати у "сплячому режимі".

Екснардеп розповідав, що, перебуваючи в США, почав отримувати повістки та домовився, щоб судові засідання проходили у віддаленому форматі. Але справи з різних обставин затягувалися, потім змінився суддя і Балашова оголосили у розшук.

Генадій Балашов у США

"Тепер я в розшуку і при явці на територію України я буду заарештований на 48 годин і доставлений до суду", — зазначив Балашов.

Геннадій Балашов із США активно вів свій Youtube-канал, ділячись своїми думками про війну в Україні й жив на монетизацію. У своїх відео він критикував українську владу, зокрема Володимира Зеленського, вважаючи, що його зробили "диктатором" для війни. Також він висловлював абсурдну думку про "мовчазний договорняк" для поділу України, а в недавньому відео заявив, що український і російський народ "дуже близькі й мають спільну історію", але їх "зіштовхнули лобами". Балашов вважав, що під час Радянського Союзу "ми мали спільну родину", але зараз конфлікт між її членами "дуже добре підпалюють".

Нагадаємо, на Youtube-каналі було приблизно 100-150 тисяч переглядів щодня. Однак цієї монетизації Балашову не вистачало, щоб жити на втіху. "Як я можу жити на цю монетизацію в Америці? Америка дуже дорога країна, щоб жити так, як ми жили в Києві. Заощаджуємо", — розповідав він.