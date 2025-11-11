Против него Зеленский вводил санкции: умер известный украинский политик

Балашов находился в розыске и умер на чужбине

Умер народный депутат Украины III созыва, предприниматель Геннадий Балашов. Ему было 65 лет. В июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Балашова своим указом.

О его смерти написал еще один находящийся за рубежом подсанкционный политик Артем Дмитрук. Он выразил соболезнования родным и не сообщил никаких деталей.

Геннадий Балашов – что о нем известно

Геннадий Балашов начинал карьеру как предприниматель, он был собственником предприятия "Веролла" и первого коммерческого комиссионного магазина в Днепре, а затем стал директором акционерного общества "Москва" и собственником предприятия "Агентство недвижимости "Липки"". В 1993 году Геннадий решил попробовать свои силы в политике.

Балашов баллотировался в мэры Днепра в 1994 году, основал партию "Красивая Украина", а с 1998 по 2002 год был народным депутатом Украины III созыва. Активно продвигал идею отмены большинства налогов на территории страны.

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Балашов обвинил Путина в разжигании войны и призвал перекрыть поставки российского газа в Европу через Украину путем "взрыва" трубы. За такие высказывания в России против него возбудили уголовное дело и объявили ​​в международный розыск.

В 2014 году Геннадий Балашов создал партию "5.10" и спустя год принял участие в выборах мэра Киева, но занял лишь 11 место. А в 2019 году он стал кандидатом на пост президента Украины, но за него проголосовали всего 0,17% избирателей.

Геннадий Балашов

Языковой скандал с Геннадием Балашовым

Украинский политик запомнился своими громкими высказываниями и скандалами. Самым резонансным оказался языковой скандал. Во время программы на телеканале "НАШ", который продвигал российские нарративы, Балашов заявил, что принципиально отказывается разговаривать на украинском языке.

Бывший нардеп назвал "тварями" людей, которые просят переходить на украинский, поскольку считает, что с украинским языком в нашей стране "культура не будет развиваться" якобы из-за отсутствия потребителя. Также он призвал украинских бизнесменов отказаться от выполнения государственных норм речевого общения в сфере обслуживания.

"Что надо делать когда будет приходить языковой омбудсмен? На х**й посылать! Бить палкой! Вести себя агрессивно. Рестораторы должны вести себя агрессивно", — заявлял Балашов.

Российские СМИ быстро подхватили слова экс-нардепа, а украинцы выразили бурную негативную реакцию.

Куда исчез Геннадий Балашов и чем занимается

В интервью "Телеграфу" украинский политик Геннадий Балашов рассказал, что в начале войны уехал в США. По его словам, в 2021 году против него начали возбуждать уголовные дела, и с 2016 года их было семь, а три дела дошли до суда. В Киеве наложили арест на 18 объектов недвижимости политика.

Геннадий пытался решить этот вопрос, но судебный процесс оттягивали, затем началась война, отключение электричества из-за обстрелов, и Балашов решил уехать. Однако его партия "5.10" в Украине продолжает работать в "спящем режиме".

Экс-нардеп рассказывал, что находясь в США, начал получать повестки и договорился, чтобы судебные заседания проходили в отдаленном формате. Но дела по разным обстоятельствам затягивались, затем сменился судья и Балашова объявили в розыск.

Геннадий Балашов в США

"Теперь я в розыске и при явке на территорию Украины я буду арестован на 48 часов и доставлен в суд", — отметил Балашов.

Геннадий Балашов из США активно вел свой Youtube-канал, делясь своими мыслями о войне в Украине и жил на монетизацию. В своих видео он критиковал украинские власти, в частности Владимира Зеленского, считая, что его сделали "диктатором" для войны. Также он высказывал абсурдное мнение о "молчаливом договорняке" для разделения Украины, а в недавнем видео заявил, что украинский и российский народ "очень близки и имеют общую историю", но их "толкнули лбами". Балашов считал, что во время Советского Союза "у нас была общая семья", но сейчас конфликт между ее членами "отлично поджигают".

Напомним, на Youtube-канале политика было около 100-150 тысяч просмотров ежедневно. Однако этой монетизации Балашову не хватало, чтобы жить в удовольствие. "Как я могу жить на эту монетизацию в Америке? Америка очень дорогая страна, чтобы жить так, как мы жили в Киеве. Экономим", — рассказывал он.