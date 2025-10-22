"Будапешт - острівець миру". Орбан відповів на погрози Польщі затримати Путіна

Путін та Трамп домовилися про зустріч в Угорщині минулого тижня

Зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна у Будапешті все ж таки відбудеться. Дата наразі невідома, проте підготовка триває, заявив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Що треба знати:

Трамп та Путін в ході телефонної розмови домовилися зустрітися у Будапешті

В ході підготовки зустрічі виникли проблеми через неготовність РФ зупинити війну проти України

Сійярто заявив, що Угорщина не буде виконувати ордер МКС на арешт Путіна та закликав країни Європи пропустити його літак

Про це Орбан написав на своїй Facebook-сторінці. Допис присвячено візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до США.

Сійярто у Вашингтоні. Підготовка до мирного саміту продовжується. Дата поки що не визначена. Коли настане час, ми це організуємо, Віктор Орбан

Прем'єр Угорщини додав, що Будапешт невипадково біло обрано місцем зустрічі Путіна та Трампа. Столиця Угорщини, за словами Орбана — "острівець миру, а угорці виступають за мир".

Угорщина не виконуватиме ордер МКС на арешт Путіна

Сійярто повідомив, що 22 жовтня зустрінеться із державним секретарем США Марко Рубіо для обговорення підготовки саміту Росія — США. Крім того, глава МЗС Угорщини в інтерв'ю CNN заявив, що його країна не виконуватиме рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо арешту Путіна, якщо він прибуде до Будапешта для зустрічі з Трампом.

Сійярто сподівається, що країни ЄС пропустять літак Путіна

Щобільше, Сійярто висловив сподівання, що європейські країни дозволять Путіну прилетіти до Угорщини. Він обґрунтував це тим, що зустріч лідера Кремля з Трампом "важлива для справи миру". Глава МЗС Угорщини додав, що якщо якась країна не дозволить пролетіти літаку російського президента, це нібито означатиме, що вона не хоче миру.

Польща заявила, що якщо літак Путіна буде в її повітряному просторі, його можуть супроводити до Гааги

Ймовірно, останні слова Сійярто були звернені до Польщі. Напередодні голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна, якщо літак Путіна опиниться в її повітряному просторі, може затримати його для передачі Путіна МКС.

Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже польському уряду затримати літак з Володимиром Путіним на борту, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі Радослав Сікорський

Міністр додав, що, на його думку, російська сторона знає, що ордер зобов'язує держави-члени МКС заарештувати Путіна, якщо він перетне їхні кордони. Тому Сікорський висловив сподівання, що РФ обере інший маршрут.

Я думаю, що російська сторона знає про це. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваємося, за участю жертви агресії, літак полетить іншим маршрутом, — наголосив голова МЗС Польщі

Ордер на арешт Путіна — що треба знати

Як відомо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини проти України та її населення. Ордер МКС зобов'язує держави-члени МКС арештувати злочинця при першій можливості. В Росії заявили, що не визнають рішення МКС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ввечері 21 жовтня з'явилася інформація, що зустріч Трампа та Путіна під загрозою.