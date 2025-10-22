"Будапешт – островок мира". Орбан ответил на угрозы Польши задержать Путина

Путин и Трамп договорились о встрече в Венгрии на прошлой неделе

Встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина в Будапеште все же состоится. Дата пока не известна, однако подготовка продолжается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Что нужно знать:

Трамп и Путин в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Будапеште

В ходе подготовки встречи возникли проблемы из-за неготовности РФ остановить войну против Украины

Сийярто заявил, что Венгрия не будет выполнять ордер МКС на арест Путина и призвал страны Европы пропустить его самолет

Об этом Орбан написал на своей Facebook-странице. Сообщение посвящено визиту главы МИД Венгрии Петера Сийярто в США.

Сийярто в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы это организуем, Виктор Орбан

Премьер Венгрии добавил, что Будапешт не случайно был выбран местом встречи Путина и Трампа. Столица Венгрии, по словам Орбана — "островок мира, а венгры выступают за мир".

Венгрия не будет исполнять ордер МКС на арест Путина

Сийярто сообщил, что 22 октября встретится с государственным секретарем США Марко Рубио для обсуждения подготовки саммита Россия — США. Кроме того, глава МИД Венгрии в интервью CNN заявил, что его страна не будет выполнять решение Международного уголовного суда (МКС) по аресту Путина, если он прибудет в Будапешт для встречи с Трампом.

Сийярто надеется, что страны ЕС пропустят самолет Путина

Более того, Сийярто выразил надежду, что европейские страны позволят Путину прилететь в Венгрию. Он обосновал это тем, что встреча лидера Кремля с Трампом "важна для дела мира". Глава МИД Венгрии добавил, что если какая-то страна не позволит пролететь самолету российского президента, это будет означать, что она не хочет мира.

Польша заявила, что если самолет Путина будет в ее воздушном пространстве, его могут задержать

Вероятно, последние слова Сийярто были обращены к Польше. Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна, если самолет Путина окажется в ее воздушном пространстве, может задержать его для передачи Путина МКС.

Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству задержать самолет с Владимиром Путиным на борту, чтобы доставить подозреваемого на трибунал в Гааге Радослав Сикорский

Министр добавил, что, по его мнению, российская сторона знает, что ордер обязывает государства-члены МКС арестовать Путина, если он пересечет их границы. Поэтому Сикорский выразил надежду, что РФ выберет другой маршрут.

Я думаю, что российская сторона знает об этом. И поэтому, если этот саммит состоится, надеемся, с участием жертвы агрессии, самолет полетит по другому маршруту, — подчеркнул глава МИД Польши

Ордер на арест Путина — что нужно знать

Как известно, в 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления против Украины и ее населения. Ордер МКС обязывает государства-члены МКС арестовать преступника при первой возможности. В России заявили, что не признают решения МКС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вечером 21 октября появилась информация, что встреча Трампа и Путина под угрозой.