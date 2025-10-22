"Будапешт – островок мира". Орбан ответил на угрозы Польши задержать Путина
Путин и Трамп договорились о встрече в Венгрии на прошлой неделе
Встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина в Будапеште все же состоится. Дата пока не известна, однако подготовка продолжается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Что нужно знать:
- Трамп и Путин в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Будапеште
- В ходе подготовки встречи возникли проблемы из-за неготовности РФ остановить войну против Украины
- Сийярто заявил, что Венгрия не будет выполнять ордер МКС на арест Путина и призвал страны Европы пропустить его самолет
Об этом Орбан написал на своей Facebook-странице. Сообщение посвящено визиту главы МИД Венгрии Петера Сийярто в США.
Сийярто в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы это организуем,
Премьер Венгрии добавил, что Будапешт не случайно был выбран местом встречи Путина и Трампа. Столица Венгрии, по словам Орбана — "островок мира, а венгры выступают за мир".
Венгрия не будет исполнять ордер МКС на арест Путина
Сийярто сообщил, что 22 октября встретится с государственным секретарем США Марко Рубио для обсуждения подготовки саммита Россия — США. Кроме того, глава МИД Венгрии в интервью CNN заявил, что его страна не будет выполнять решение Международного уголовного суда (МКС) по аресту Путина, если он прибудет в Будапешт для встречи с Трампом.
Сийярто надеется, что страны ЕС пропустят самолет Путина
Более того, Сийярто выразил надежду, что европейские страны позволят Путину прилететь в Венгрию. Он обосновал это тем, что встреча лидера Кремля с Трампом "важна для дела мира". Глава МИД Венгрии добавил, что если какая-то страна не позволит пролететь самолету российского президента, это будет означать, что она не хочет мира.
Польша заявила, что если самолет Путина будет в ее воздушном пространстве, его могут задержать
Вероятно, последние слова Сийярто были обращены к Польше. Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна, если самолет Путина окажется в ее воздушном пространстве, может задержать его для передачи Путина МКС.
Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству задержать самолет с Владимиром Путиным на борту, чтобы доставить подозреваемого на трибунал в Гааге
Министр добавил, что, по его мнению, российская сторона знает, что ордер обязывает государства-члены МКС арестовать Путина, если он пересечет их границы. Поэтому Сикорский выразил надежду, что РФ выберет другой маршрут.
Я думаю, что российская сторона знает об этом. И поэтому, если этот саммит состоится, надеемся, с участием жертвы агрессии, самолет полетит по другому маршруту, — подчеркнул глава МИД Польши
Ордер на арест Путина — что нужно знать
Как известно, в 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления против Украины и ее населения. Ордер МКС обязывает государства-члены МКС арестовать преступника при первой возможности. В России заявили, что не признают решения МКС.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что вечером 21 октября появилась информация, что встреча Трампа и Путина под угрозой.