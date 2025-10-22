Осінь скасовується. В Україну йде різке потепління — де і коли (мапа)

Потепління прийде у більшість регіонів країни

У середу, 22 жовтня, Україна перебуватиме під впливом потужного антициклону з сухою погодою. І з цього дня температура повітря у більшості областей почне підійматися, бо прийде "бабине літо".

За даними порталу Ventusky, холодна осінь трохи відступить і дозволить українцям насолодитися ще теплими днями. У деяких регіонах стовпчики термометра піднімуться майже до 20 градусів.

У четвер, 23 жовтня, у західних та південних регіонах день порадує теплом до +16…+18 градусів, у центральних областях повітря прогріється до +12…+14, тоді як на сході залишиться прохолодно – лише +7…+10.

Погода в Україні на 23 жовтня

А вже у п’ятницю, 24 жовтня, прийде "бабине літо", у більшості областей температура повітря прогріється до +17 градусів, на півдні та в західних областях прогнозують до +20…+22 градусів.

Погода в Україні на 24 жовтня

На вихідних, 25-26 жовтня, тепла погода збережеться в діапазоні +12…+14 градусів у центральних та східних областях, а на півдні та заході країни стовпчики термометра піднімуться до +14…+19 градусів.

Погода в Україні на 26 жовтня

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що, як правило, період "бабиного літа" в Україні триває кілька днів, але цього року воно може затриматися. Теплі дні слід очікувати не лише на вихідних, а й ближче до кінця місяця – з 26 по 30 жовтня.

Коли в Україну прийде "бабине літо"

