Осень отменяется. В Украину идет резкое потепление — где и когда (карта)

Потепление придет в большинство регионов страны

В среду, 22 октября Украина будет находиться под влиянием мощного антициклона с сухой погодой. И с этого дня температура воздуха в большинстве областей начнет подниматься, потому что придет "бабье лето".

По данным портала Ventusky, холодная осень немного отступит и позволит украинцам насладиться еще теплыми днями. В некоторых регионах столбики термометра поднимутся почти до 20 градусов.

В четверг, 23 октября, в западных и южных регионах день порадует теплом до +16…+18 градусов, в центральных областях воздух прогреется до +12…+14, тогда как на востоке останется прохладно — лишь +7…+10.

Погода в Украине на 23 октября

А уже в пятницу, 24 октября, придет "бабье лето", в большинстве областей температура воздуха прогреется до +17 градусов, на юге и в западных областях прогнозируют до +20…+22 градусов.

Погода в Украине на 24 октября

На выходных, 25-26 октября, теплая погода сохранится в диапазоне +12…+14 градусов в центральных и восточных областях, а на юге и западе страны столбики термометра поднимутся до +14…+19 градусов.

Погода в Украине на 26 октября

Кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что, как правило, период "бабьего лета" в Украине длится несколько дней, но в этом году оно может задержаться. Теплые дни следует ожидать не только на выходных, но и ближе к концу месяца – с 26 по 30 октября.

Когда в Украину придет "бабье лето"

