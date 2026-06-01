Студенти створили авто, яке проїжджає 911 км на літрі пального: як це вдалося

Для максимальної економії інженери пожертвували комфортом і швидкістю

Замість бензину етанол, а саме авто важить всього 49 кілограмів — команда студентів-інженерів з Університету Бригама Янга (штат Юта, США) створила експериментальний автомобіль Supermileage. Він показав надзвичайну паливну ефективність — приблизно 911 км на літрі пального (до 2145 миль на галоні).

Це машина не для того, щоб їздити вулицями, пише Oddity Central. Її розробили для участі у змаганнях Shell Eco-Marathon з акцентом на максимальну економічність. Авто має надлегку конструкцію з вуглецевого волокна, а його паливний бак має об’єм лише 30 мл.

Футуристичний автомобіль Supermileage призначений виключно для тестових заїздів на трасі. Його максимальна швидкість становить близько 37 км/год, а невеликий бак вимагає частих дозаправок — приблизно кожні 32 км.

Розробники зазначають, що автомобіль не призначений для серійного виробництва. Та й не всім він би підійшов — щоб поміститися на єдиному водійському сидінні людина повинна бути зростом до 163 см та важити до 54 кг. Робили його, щоб показати, що двигун внутрішнього згоряння все ще ефективний в екстремальних умовах.

