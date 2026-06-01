Жодної вареної ковбаси: опубліковано рецепт розкішного українського "холодника" 1913 року

Понад сто років тому українці готували холодник не з ковбасою, а з раками та оливковою олією — рецепт із кулінарної книги 1913 року руйнує багато сучасних стереотипів про традиційну кухню.

Сучасні уявлення про традиційну кухню часто формувалися під впливом радянської епохи, коли асортимент продуктів був обмежений, а багато старовинних рецептів виявилися забутими. Однак кулінарні книги початку ХХ століття малюють зовсім іншу картину. У них можна знайти страви, які сьогодні асоціюються з ресторанною кухнею, ніж з повсякденним меню.

Одним із таких відкриттів став рецепт українського холодника, опублікований 1913 року в книзі Зіновії Клиновецької "Страви та напої на Україні". Видання одночасно вийшло у Києві та Львові та вважається однією з найважливіших збірок української гастрономічної традиції. Особливо дивує склад страви: замість звичної для багатьох окрошки з ковбасою автор пропонує використовувати сотню раків, сметану, гірчицю та навіть оливкову олію — продукт, який за радянських часів практично зник із широкого вжитку.

Про те, які холодні супи їли українці 100–150 років тому читайте в матеріалі "Телеграфа": Спрощена версія для бідних: як росіяни замінили українські холодники дешевою окрошкою з ковбасою

Цей рецепт показує, наскільки різноманітною та багатою була українська кухня до революції. Багато інгредієнтів, які сьогодні сприймаються як делікатеси чи атрибути високої кухні, понад сто років тому були частиною святкового столу.

Оригінальний рецепт 1913 року:

"Зварить сотню добрих раків, почистить шийки. Ніжки й тельбухи покласти окремо, шкурки дрібно потовкти, підливаючи сировцем і маслом з маслин, скласти докупи у макотру, або черепяну миску, налить 3 пляшки сирівцю, щоб укрив всі шкурки, дати відстоятись, тоді набірать в чисту ганчірочку й вичавлювать з сировцем укупі. Зварить 5 крашанок, білки дрібно посікти. З 10 огірків дрібно покришить. Жовтки добре розтерти з 2 чайн. ложечками гірчиці, додать трохи соли, сметани, розвести сирівцем з під раків, вкинуть покришені білки, огірки, ракові шийки, ніжки, тельбухи. Можна додать кришеної салати. Окремо подавать кришену цибулю, або часник".

Історики гастрономії зазначають, що подібні рецепти дозволяють по-новому подивитись українську кулінарну культуру початку минулого століття. Вони свідчать про широке використання сезонних продуктів, місцевих інгредієнтів та складних технік приготування, багато з яких згодом було втрачено або значно спрощено.

Сьогодні такий холодець виглядає скоріше як страва для особливого випадку. Проте він залишається яскравим нагадуванням про те, що українська кухня має набагато глибші та вишуканіші традиції, ніж прийнято вважати.