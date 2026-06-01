Студенты создали авто, проезжающее 911 км на литре горючего: как это удалось

Для максимальной экономии инженеры пожертвовали комфортом и быстротой

Вместо бензина этанол, а именно авто весит всего 49 килограммов – команда студентов-инженеров из Университета Бригама Янга (штат Юта, США) создала экспериментальный автомобиль Supermileage. Он показал чрезвычайную топливную эффективность – примерно 911 км на литре горючего (до 2145 миль на галлоне).

Это машина не для того, чтобы ездить по улицам, пишет Oddity Central. Ее разработали для участия в соревнованиях Shell Eco-Marathon с акцентом на максимальную экономичность. Авто имеет сверхлегкую конструкцию из углеродного волокна, а его топливный бак имеет объем всего 30 мл.

Футуристический автомобиль Supermileage предназначен исключительно для тестовых заездов на трассе. Его максимальная скорость составляет около 37 км/ч, а небольшой бак требует частых дозаправок примерно каждые 32 км.

Разработчики отмечают, что автомобиль не предназначен для серийного производства. Да и не всем он подошел бы — чтобы поместиться на единственном водительском сидении человек должен быть ростом до 163 см и весить до 54 кг. Делали его, чтобы показать, что двигатель внутреннего сгорания все еще эффективен в экстремальных условиях.

