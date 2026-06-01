Навіщо шефи додають цукор до риби перед смаженням: дивний, але геніальний трюк - перевірте свої знання

Здається, що приготувати смажену рибу — одна з найпростіших кулінарних задач.

Проте навіть досвідчені господині стикаються з типовими проблемами: філе прилипає до сковороди, розвалюється під час перевертання, а бажана хрустка скоринка так і не з’являється. Втім, професійні кухарі стверджують: існує простий прийом, який здатен змінити результат кардинально. І йдеться про звичайну дрібку цукру. Про це розповідає "Телеграф".

Навіщо додавати цукор до риби

На перший погляд ідея натирати рибу цукром перед смаженням виглядає несподівано. Однак у професійній кухні цей метод використовується доволі давно. Його мета — отримати рівномірну золотисту скоринку та зберегти соковитість м’яса.

Пояснення криється у двох ключових процесах:

карамелізація — під дією високої температури цукор плавиться, утворюючи тонку золотисту плівку, яка додає рибі апетитного кольору та легкої солодкуватої ноти;

— під дією високої температури цукор плавиться, утворюючи тонку золотисту плівку, яка додає рибі апетитного кольору та легкої солодкуватої ноти; реакція Майяра — хімічна взаємодія білків і цукрів, що відповідає за насичений смак, аромат і характерну "ресторанну" скоринку.

У результаті на поверхні риби утворюється захисний шар, який "запечатує" соки всередині. Саме це дозволяє філе залишатися ніжним і не пересихати під час смаження.

Як правильно застосувати метод

Фахівці радять дотримуватися простого алгоритму:

Спершу рибу слід ретельно обсушити паперовими рушниками — надлишок вологи заважає утворенню скоринки.

Далі готується суха суміш: дві частини солі, одна частина цукру та за бажанням спеції — чорний перець або паприка.

Отриманою сумішшю рибу натирають тонким шаром з обох боків. Важливо не перевантажувати філе — йдеться не про панірування, а про легке покриття.

Смажити рекомендується на добре розігрітій сковороді на середньому вогні. Надмірна температура може призвести до того, що цукор підгорить і зіпсує смак страви.

Результат, який нагадує ресторанну кухню

За словами кулінарів, усього кілька хвилин приготування з використанням цього простого прийому дозволяють отримати рибу з хрусткою золотистою скоринкою та соковитою текстурою всередині. Такий ефект часто асоціюється з ресторанними стравами, хоча досягається елементарним способом — завдяки мінімальній зміні звичного підходу до смаження.