Диверсія? З "Динамо" сталися неприємності у Польщі (відео)

Біло-сині не програли, проте нічия в цьому випадку — поганий результат

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У четвер, 9 липня, київське "Динамо" провело перший офіційний матч у новому сезоні. Біло-сині в рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА приймали "Університатю" Клуж (Румунія).

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Гра-відповідь відбудеться 16 липня

Зустріч, що проходила у Любліні (Польща) на однойменній арені, завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

"Динамо" з перших хвилин заволоділо м’ячем. Кияни мали тотальну перевагу у першому таймі, проте забити так і не зуміли. Примітно, що Біло-сині часто били з-за меж штрафного майданчика, проте переграти кіпера гостей так і не зуміли.

У другому таймі "динамівці" також виглядали краще, але при цьому румунський клуб також створив кілька моментів біля воріт "Динамо". Біло-сині були ближчими до гола, але в підсумку зустріч завершилася без забитих м’ячів.

"Динамо" – "Університатя" – 0:0

Попередження: Драмме (71)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора, Бражко, Піхальонок (Буяльський, 61), Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Волошин (Огундана, 91).

"Університатя": Міхаїл, Кипчу, Коубіш, Кристя, Станоєв, Драмме (Педру Пінту, 84), Кодря, Менді (Адамс, 65), Бік, Штефанеску, Макалу (Алієв, 74).

Додамо, що під завісу поєдинку на стадіоні виникли проблеми зі світлом. Коментатор матчу пожартував, що сталася "диверсія". За 6 хвилин електрики арени вирішили проблему.

На арені "Люблін" пропало світло

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Університатя" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь відбудеться 16 липня в Клужі (Румунія). Переможець 2-матчевої дуелі вийде до другого раунду відбору Ліги Європи, де зіграє проти грецького ПАОКу. На того, хто програє, чекає норвезький "Бранн" у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Динамо" кваліфікувалося до 1-го відбіркового раунду Ліги Європи, перемігши у фіналі Кубка України-2026. У фіналі турніру кияни здолали "Чернігів" (3:1).