Фото Путіна у кожному будинку. Новий закон викликав сміх навіть у росіян

Росіяни вимагають від Путіна бензину, а отримують триколор на стадіонах

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про обов’язкове розміщення державного прапора РФ на всіх спортивних об’єктах. Окрім того, російський триколор тепер зобов’язані вивішувати під час проведення офіційних спортивних заходів у країні.

Що потрібно знати

Путін підписав закон про обов’язкове розміщення прапора РФ на спортивних об’єктах та змаганнях

Мережа регоче над нововведенням у Росії

Зміни внесли до закону "Про Державний прапор Російської Федерації". Про це повідомляє ТАCС.

Згідно з документом, прапор Росії має вивішуватися постійно на спортивних об’єктах, що перебувають у державній власності, а також під час проведення офіційних фізкультурних заходів та офіційних спортивних змагань.

Це нововведення викликало хвилю жартів у мережі. Користувачі зазначили, що у наступному законі Путін змусить росіян повісити свій портрет у кожному будинку. Також росіяни вимагають від президента закон про "обов’язкове/достатнє розміщення бензину на заправках" на тлі паливної кризи у РФ.

Нагадаємо, Росія влаштувала провокацію проти США на футбольному матчі. Після перемоги над командою Тринідаду та Тобаго в Калінінграді (РФ) прозвучала пісня про Америку.