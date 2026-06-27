Россияне требуют от Путина бензин, а получают триколор на стадионах

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах. Кроме того, российский триколор теперь обязаны вывешивать во время проведения официальных спортивных мероприятий в стране.

Что нужно знать

Путин подписал закон об обязательном размещении флага РФ на спортивных объектах и соревнованиях

Сеть хохочет над бесполезным нововведением в России

Изменения внесли в закон "О Государственном флаге Российской Федерации". Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, флаг России должен вывешиваться постоянно на спортивных объектах, находящихся в государственной собственности, а также во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.

Данное нововведение вызвало волну шуток в сети. Пользователи отметили, что в следующем законе Путин заставит россиян повесить свой портрет в каждом доме. Также россияне требуют от президента закон об "обязательном/достаточном размещении бензина на заправках" на фоне топливного кризиса в РФ.

Напомним, Россия устроила провокацию против США на футбольном матче. После победы над командой Тринидада и Тобаго в Калининграде (РФ) прозвучала песня об Америке.