Месси гениальным дублем вывел Аргентину в плей-офф ЧМ--2026 (видео)
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8-кратный обладатель "Золотого мяча" забил свой 5-й гол на Мундиале
В понедельник, 22 июня, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся центральный матч 2-го тура группового этапа. Сборная Аргентины сыграла против команды Австрии.
Что нужно знать
- Аргентина обыграла Австрию — 2:0
- Месси оформил дубль
- Лионель установил антирекорд и рекорд на чемпионатах мира
Встреча, проходившая на "Даллас-стейдиум" в США, завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Об этом сообщает "Телеграф".
Аргентинцы бодро начали поединок и уже в дебюте заработали пенальти усилиями Лаутаро Мартинеса. 11-метровый доверили Лионелю Месси, однако 8-кратный обладатель "Золотого мяча" пробил мимо ворот. Таким образом Лео установил антирекорд чемпионатов мира по незабитым пенальти (3 из 8). На 38-й минуте игры Месси исправился, забив прекрасный гол ударом со средней дистанции. На этот раз Лионель установил рекорд по количеству голов на ЧМ (17 голов). Предыдущее достижение было у немца Мирослава Клозе (16).
Во втором тайме команды создали несколько моментов у ворот друг друга, но забивали только аргентинцы. Вновь за Альбиселесте отличился Месси, который добил мяч в ворота после своего же удара.
Полный видеообзор матча Аргентина — Австрия будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.