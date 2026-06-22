Месси гениальным дублем вывел Аргентину в плей-офф ЧМ--2026 (видео)

8-кратный обладатель "Золотого мяча" забил свой 5-й гол на Мундиале

В понедельник, 22 июня, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся центральный матч 2-го тура группового этапа. Сборная Аргентины сыграла против команды Австрии.

Что нужно знать

Аргентина обыграла Австрию — 2:0

Месси оформил дубль

Лионель установил антирекорд и рекорд на чемпионатах мира

Встреча, проходившая на "Даллас-стейдиум" в США, завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Аргентинцы бодро начали поединок и уже в дебюте заработали пенальти усилиями Лаутаро Мартинеса. 11-метровый доверили Лионелю Месси, однако 8-кратный обладатель "Золотого мяча" пробил мимо ворот. Таким образом Лео установил антирекорд чемпионатов мира по незабитым пенальти (3 из 8). На 38-й минуте игры Месси исправился, забив прекрасный гол ударом со средней дистанции. На этот раз Лионель установил рекорд по количеству голов на ЧМ (17 голов). Предыдущее достижение было у немца Мирослава Клозе (16).

Во втором тайме команды создали несколько моментов у ворот друг друга, но забивали только аргентинцы. Вновь за Альбиселесте отличился Месси, который добил мяч в ворота после своего же удара.

Полный видеообзор матча Аргентина — Австрия будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.