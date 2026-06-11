Під керівництвом Андрія Шевченка працює фанатка росіян? Деталі скандалу

Футбольна чиновниця потрапила в неприємну історію

В Інтернеті звинуватили голову Комітету Жіночого та Дівочого футболу Української асоціації футболу (УАФ) Анастасію Кліпаченко у симпатіях до "руського міра". Річ у тім, що у соцмережах функціонерки виявили підписки на прокремлівських артистів.

Що потрібно знати

Кліпаченко — відома українська спортсменка

З жовтня 2024 року Анастасія очолює жіночий футбол в Україні

Функціонерка потрапила у скандал у соцмережах

Користувач Threads Маріан Янко публічно звернувся до УАФ із вимогою прояснити ситуацію. Янко виявив у соцмережах футбольної чиновниці реперів MOTа та Jah Khalibа, які підтримують Росію.

Голова Комітету Жіночого та Дівочого футболу УАФ досі підписана на кремлівських пропагандистських артистів Росії? Це як взагалі? Норм? Наприклад, MOT виступав на Петербурзькому форумі. Маріан Янко

Зазначимо, на момент публікації статті в Instagram Кліпаченко проросійських артистів не виявлено. А кількість її підписок (судячи з публікації Янка) змінилася з 1236 до 1222.

Довідка: Анастасія Кліпаченко — відома українська спортсменка, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу з пляжного футболу (у складі клубу), бронзова призерка Євро з футзалу, а з жовтня 2024 року — голова Комітету жіночого та дівочого футболу УАФ. Крім того, вона є членом комісії Національного олімпійського комітету (НОК) "Жінки у спорті".

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко розкрив свою зарплату в Україні. "Шева" зазначив, що сплачує податки й в Україні, і у Великій Британії.