У Білорусі звинуватили Росію у шахрайстві: деталі скандалу
Олімпійський призер розповів, як у РФ обманюють суперників
Срібний медаліст Олімпійських ігор-2022, біатлоніст з Білорусі Антон Смольський заявив, що росіяни не дотримувалися регламенту на Кубку Міжнародної ліги клубного біатлону (МЛКБ).
Що потрібно знати:
- Смольський разом зі своєю командою High-PRO посів 18-те місце у гонці у Ханти-Мансійську (Росія)
- Білорусь звинуватив росіян у шахрайстві
- Він назвав турнір "чемпіонатом у категорії, хто хитріший і спритніший"
Відповідний коментар Смольського наводить sport5.by. За його словами, шахрайство відбувалося на етапі підготовки лиж.
Намагатимуся висловитися дипломатично, щоб не розпалювати ситуацію. Проте констатую: всі білоруси суворо дотрималися запропонованого МЛКБ регламенту. У тому числі щодо підготовки лиж. Виступили з чистою совістю обидва дні змагання.
Щодо наших російських колег, то я не можу цього ж сказати про них. Самі лижі готувала змішана команда фахівців – і російських, і білоруських. За правилами, лижі мають бути абсолютно чистими до того моменту, як їх не візьме ця незалежна бригада сервісу.
Але, на жаль, цими правилами керувалися лише білоруські учасники Кубка МЛКБ, на жаль… Адже завжди хочеться конкурувати та виявляти найсильнішого в рівних умовах. Чемпіонат у категорії "хто хитріший і спритніший" — це вже інший вид спорту.
В умовах міжнародної ізоляції росіяни почали робити "міжнародні" змагання за участю білорусів. До речі, це не вперше, коли у РФ "кидали" білоруських біатлоністів. У березні 2025 року спринтерські перегони у Ханти-Мансійську виграв білорус Дмитро Лазовський, проте "золото" віддали росіянину Каріму Халілі.
Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Однак цього не станеться у біатлоні.