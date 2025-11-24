У Білорусі звинуватили Росію у шахрайстві: деталі скандалу

Намагатимуся висловитися дипломатично, щоб не розпалювати ситуацію. Проте констатую: всі білоруси суворо дотрималися запропонованого МЛКБ регламенту. У тому числі щодо підготовки лиж. Виступили з чистою совістю обидва дні змагання.

Щодо наших російських колег, то я не можу цього ж сказати про них. Самі лижі готувала змішана команда фахівців – і російських, і білоруських. За правилами, лижі мають бути абсолютно чистими до того моменту, як їх не візьме ця незалежна бригада сервісу.

Але, на жаль, цими правилами керувалися лише білоруські учасники Кубка МЛКБ, на жаль… Адже завжди хочеться конкурувати та виявляти найсильнішого в рівних умовах. Чемпіонат у категорії "хто хитріший і спритніший" — це вже інший вид спорту.