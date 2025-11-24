В Беларуси обвинили Россию в мошенничестве: детали скандала
Олимпийский призер рассказал, как в РФ обманывают соперников
Серебряный медалист Олимпийских игр-2022, биатлонист из Беларуси Антон Смольский заявил, что россияне не соблюдали регламент на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Что нужно знать:
- Смольский вместе со своей командой High-PRO занял 18-е место в гонке в Ханты-Мансийске (Россия)
- Белорус обвинил россиян в мошенничестве
- Он назвал турнир "чемпионатом в категории, кто хитрее и проворнее"
Соответствующий комментарий Смольского приводит sport5.by. По его словам, мошенничество происходило на этапе подготовки лыж.
Постараюсь высказаться дипломатично, чтобы не разжигать ситуацию. Тем не менее констатирую: все белорусы строго соблюли предложенный МЛКБ регламент. В том числе в вопросе подготовки лыж. Соблюли и выступили с чистой совестью оба соревновательных дня.
Что касается наших российских коллег, то я не могу этого же сказать о них. Сами лыжи готовила смешанная команда специалистов – и российских, и белорусских. По правилам, лыжи должны быть абсолютно чистыми до того момента, как их не возьмет в работу эта независимая бригада сервиса.
Но, к сожалению, данными правилами руководствовались только белорусские участники Кубка МЛКБ, увы… А ведь всегда хочется конкурировать и выявлять сильнейшего в равных условиях. Чемпионат в категории "кто хитрее и проворнее" – это уже другой вид спорта.
В условиях международной изоляции россияне начали делать "международные" соревнования с участием белорусов. К слову, это не первый раз, когда в РФ "кидали" белорусских биатлонистов. В марте 2025 года спринтерскую гонку в Ханты-Мансийске выиграл белорус Дмитрий Лазовский, однако "золото" отдали россиянину Кариму Халили.
Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже. Однако этого не произойдет в биатлоне.