В Беларуси обвинили Россию в мошенничестве: детали скандала

Постараюсь высказаться дипломатично, чтобы не разжигать ситуацию. Тем не менее констатирую: все белорусы строго соблюли предложенный МЛКБ регламент. В том числе в вопросе подготовки лыж. Соблюли и выступили с чистой совестью оба соревновательных дня.

Что касается наших российских коллег, то я не могу этого же сказать о них. Сами лыжи готовила смешанная команда специалистов – и российских, и белорусских. По правилам, лыжи должны быть абсолютно чистыми до того момента, как их не возьмет в работу эта независимая бригада сервиса.

Но, к сожалению, данными правилами руководствовались только белорусские участники Кубка МЛКБ, увы… А ведь всегда хочется конкурировать и выявлять сильнейшего в равных условиях. Чемпионат в категории "кто хитрее и проворнее" – это уже другой вид спорта.