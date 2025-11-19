Чорне море теж викопали? У Росії заявили, що вони нащадки древніх олімпійців
Російська чемпіонка зробила абсурдну заяву
Депутатка Держдуми РФ, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) узурпував Олімпіади. За її словами, Росія має більше прав на Ігри, ніж багато інших країн.
Що потрібно знати:
- Журова заявила, що Росія має більше прав на Олімпіади, ніж багато країн
- МОК поки що не збирається знімати санкції проти РФ
- У мережі сміються із заяви російської депутатки
Відповідний коментар Журової наводить ТАСС. За словами Світлани, на території РФ знайшли олімпійські стовпи з іменами олімпійських чемпіонів зі Стародавньої Греції, а тому Росію викидати з олімпійського спорту не можна.
Мені дуже не подобається, що Олімпіади узурпував той самий МОК. Олімпіади – це як об’єкти культурної спадщини, вони належать усьому світу, і жодна організація не має права узурпувати права.
І я хочу зауважити, що ми, РФ, до Олімпійських ігор, давніх, маємо більше відношення, ніж багато країн світу – Америка, Японія та багато інших. Чому? Тому що на нашій території, у Краснодарському краї, було знайдено артефакти, олімпійські стовпи з іменами олімпійських чемпіонів зі Стародавньої Греції, коли проходили Олімпійські ігри.
Тож ми до цього маємо більше відношення, ніж будь-хто. І нас виключати та викидати з олімпійської родини абсолютно неприйнятно. І як завжди, я впевнена, що правда завжди на нашому боці, і перемога буде за нами.
У мережі зі сміхом зустріли слова Журової. Один із користувачів пожартував, що незабаром з’ясується, що Росія викопала Чорне море.
Нагадаємо, МОК вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти участі росіян на найближчій Олімпіаді. Наприклад, спортсмени з Росії не змагатимуться в Італії у біатлоні та лижному спорті. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.