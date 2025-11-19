Мені дуже не подобається, що Олімпіади узурпував той самий МОК. Олімпіади – це як об’єкти культурної спадщини, вони належать усьому світу, і жодна організація не має права узурпувати права.

І я хочу зауважити, що ми, РФ, до Олімпійських ігор, давніх, маємо більше відношення, ніж багато країн світу – Америка, Японія та багато інших. Чому? Тому що на нашій території, у Краснодарському краї, було знайдено артефакти, олімпійські стовпи з іменами олімпійських чемпіонів зі Стародавньої Греції, коли проходили Олімпійські ігри.

Тож ми до цього маємо більше відношення, ніж будь-хто. І нас виключати та викидати з олімпійської родини абсолютно неприйнятно. І як завжди, я впевнена, що правда завжди на нашому боці, і перемога буде за нами.