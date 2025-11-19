Черное море тоже выкопали? В России заявили, что они потомки древних олимпийцев

Мне очень не нравится, что Олимпиады узурпировал тот же МОК. Олимпиады – это как объекты культурного наследия, они принадлежат всему миру, и ни одна организация не имеет права узурпировать права.

И я хочу заметить, что мы, РФ, к Олимпийским играм, древним, имеем большее отношение, чем многие страны мира – Америка, Япония и многие другие. Почему? Потому что на нашей территории, в Краснодарском крае, были найдены артефакты, олимпийские столбы с именами олимпийских чемпионов из Древней Греции, когда проходили Олимпийские игры.

Так что мы к этому имеем больше отношения, чем кто-либо. И нас исключать и выбрасывать из олимпийской семьи совершенно неприемлемо. И как всегда, я уверена, правда всегда на нашей стороне, и победа будет за нами.