Укр

Черное море тоже выкопали? В России заявили, что они потомки древних олимпийцев

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Светлана Журова заявила о правах России на Олимпиады Новость обновлена 19 ноября 2025, 18:57
Светлана Журова заявила о правах России на Олимпиады. Фото t.me/szhurova

Российская чемпионка сделала абсурдное заявление

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) узурпировал Олимпиады. По ее словам, у России больше прав на Игры, чем у многих других стран.

Что нужно знать:

  • Журова заявила, что Россия имеет больше прав на Олимпиады, чем многие страны
  • МОК пока не собирается снимать санкции против РФ
  • В сети смеются с заявления российского депутата

Соответствующий комментарий Журовой приводит ТАСС. По словам Светланы, на территории РФ нашли олимпийские столбы с именами олимпийских чемпионов из Древней Греции, а потому Россию выбрасывать из олимпийского спорта нельзя.

Мне очень не нравится, что Олимпиады узурпировал тот же МОК. Олимпиады – это как объекты культурного наследия, они принадлежат всему миру, и ни одна организация не имеет права узурпировать права.

И я хочу заметить, что мы, РФ, к Олимпийским играм, древним, имеем большее отношение, чем многие страны мира – Америка, Япония и многие другие. Почему? Потому что на нашей территории, в Краснодарском крае, были найдены артефакты, олимпийские столбы с именами олимпийских чемпионов из Древней Греции, когда проходили Олимпийские игры.

Так что мы к этому имеем больше отношения, чем кто-либо. И нас исключать и выбрасывать из олимпийской семьи совершенно неприемлемо. И как всегда, я уверена, правда всегда на нашей стороне, и победа будет за нами.

Светлана Журова

В сети со смехом встретили слова Журовой. Один из пользователей пошутил, что вскоре выяснится, что Россия выкопала Черное море.

Напомним, МОК решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на ближайшей Олимпиаде. К примеру, спортсмены из России не будут соревноваться в Италии в биатлоне и лыжном спорте. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.

Теги:
#Светлана Журова #Конькобежный спорт