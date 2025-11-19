Японія показово принизила Росію

Японці заборонили російським стрільцям змагатися

Організатори літніх Сурдлімпійських ігор Токіо (Японія) не пустили російських стрільців на турнір. Господиня змагань пояснила все "міркуваннями безпеки".

Що потрібно знати:

У Японії відбуваються Дефлімпійські ігри

Росія допущена на турнір у нейтральному статусі

Японія не пустила на змагання російських стрільців через наявність у них зброї

Про це повідомляє пресслужба Сурдлімпійського комітету Росії (СКР). Росіянам сказали, що недопуск РФ "пов’язаний із наявністю у спортсменів зброї".

До допуску у кожному виді спорту підходять індивідуально. Наприклад, недопуск до турніру зі стрілецьких видів спорту нам пояснили міркуваннями безпеки, оскільки спортсмени на руках мають зброю. Представник СКР

Додамо, що Сурдлімпіада-2025 у Токіо стартувала 15 листопада та завершиться 26 листопада. Представники Росії виступають на турнірі у таких видах спорту: бадмінтон, шосейний велоспорт, маунтінбайк, вільна та греко-римська боротьба, гольф, дзюдо, карате, теніс, легка атлетика, плавання, настільний теніс та тхеквондо. Росіяни змагаються у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Додамо, що багато країн не хочуть пускати росіян на свою територію на міжнародні турніри, проте вони часто використовують візові обмеження. Наприклад, так зробили в Іспанії з російськими бодибілдерами. Японія у цьому випадку, видно, показово покарала російських стрільців. Нещодавно подібний "трюк" провернула Молдова.