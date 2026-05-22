Не фруктовниця і не холодильник: перевірте, чи правильно ви зберігаєте банани

Банани — один із найпопулярніших фруктів завдяки своїй поживності, солодкому смаку та зручності споживання.

Вони часто купуються про запас, однак уже через кілька днів після покупки плоди починають темніти, стають м’якими і втрачають привабливий вигляд. Цей процес є природним, але його можна сповільнити, якщо правильно організувати зберігання. Про це йдеться на порталі "The Express".

Причина швидкого дозрівання бананів полягає в етилені — природному рослинному гормоні, який вони виділяють самостійно. Найактивніше він утворюється в ділянці плодоніжки та запускає процес дозрівання: крохмаль перетворюється на цукор, м’якоть стає м’якшою, а шкірка поступово темніє. Саме тому банани швидше псуються, якщо лежать у зв’язці або поруч з іншими фруктами.

Поширеною помилкою є спроба зберігати банани в холодильнику. Хоча низька температура справді уповільнює потемніння шкірки, всередині плоди можуть втрачати смак і текстуру. Часто вони залишаються недозрілими, але при цьому виглядають зіпсованими. Тому оптимальним варіантом залишається кімнатна температура без різких перепадів і прямих сонячних променів.

Фахівці радять звернути увагу на простий спосіб, який допомагає сповільнити дозрівання. Оскільки основна частина етилену виходить через плодоніжки, достатньо ізолювати саме цю ділянку. Для цього хвостики бананів обгортають фольгою або харчовою плівкою. Такий бар’єр частково зменшує виділення газу і дозволяє фруктам довше залишатися свіжими.

Ще один важливий момент — спосіб розміщення. Банани краще не тримати разом з іншими фруктами, особливо з тими, що чутливі до етилену, такими як яблука чи груші. Через контакт дозрівання прискорюється не лише у бананів, а й у сусідніх плодів. Саме тому їх рекомендують зберігати окремо, у добре провітрюваному місці.

Окремо варто звернути увагу на механічні пошкодження. Банани швидко втрачають вигляд, якщо мнуться або тиснуться один об одного чи на поверхню. Тому їх часто радять підвішувати — у такому положенні вони не контактують із твердими предметами і довше зберігають форму.

У результаті прості зміни у способі зберігання дозволяють значно подовжити свіжість бананів без спеціальних умов. Навіть такий елементарний крок, як ізоляція плодоніжок, може помітно сповільнити процес дозрівання і зменшити втрати продуктів у побуті.