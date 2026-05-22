Не фруктовница и не холодильник: проверьте, правильно ли вы храните бананы

Бананы – один из самых популярных фруктов благодаря своей питательности, сладкому вкусу и удобству употребления.

Они часто покупаются с запасом, однако уже через несколько дней после покупки плоды начинают темнеть, становятся мягкими и теряют привлекательный вид. Этот процесс естественный, но его можно замедлить, если правильно организовать хранение. Об этом говорится на портале The Express".

Причина быстрого созревания бананов заключается в этилене – природном растительном гормоне, который они выделяют самостоятельно. Активнее всего он образуется в области плодоножки и запускает процесс созревания: крахмал превращается в сахар, мякоть становится более мягкой, а кожица постепенно темнеет. Именно поэтому бананы скорее портятся, если лежат в связке или рядом с другими фруктами.

Распространенной ошибкой является попытка хранить бананы в холодильнике. Хотя низкая температура действительно замедляет потемнение кожицы, внутри плоды могут терять вкус и текстуру. Зачастую они остаются недозрелыми, но при этом выглядят испорченными. Поэтому оптимальным вариантом остается комнатная температура без резких перепадов и прямых солнечных лучей.

Специалисты советуют обратить внимание на простой способ, помогающий замедлить созревание. Поскольку основная часть этилена выходит через плодоножки, достаточно изолировать именно этот участок. Для этого хвостики бананов обертывают фольгой или пищевой плёнкой. Такой барьер частично уменьшает выделение газа и позволяет фруктам подольше оставаться свежими.

Еще один немаловажный момент – способ размещения. Бананы лучше не держать вместе с другими фруктами, особенно с чувствительными к этилену, такими как яблоки или груши. Из-за контакта созревания ускоряется не только у бананов, но и у соседних плодов. Именно поэтому их рекомендуют хранить отдельно в хорошо проветриваемом месте.

Отдельно следует обратить внимание на механические повреждения. Бананы быстро теряют вид, если мнутся или жмутся друг о друга или на поверхность. Поэтому их часто советуют подвешивать – в таком положении они не контактируют с твердыми предметами и дольше сохраняют форму.

В результате простые изменения в способе хранения позволяют значительно продлить свежесть бананов без особых условий. Даже такой элементарный шаг, как изоляция плодоножек, может заметно замедлить процесс созревания и снизить потери продуктов в быту.