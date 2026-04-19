Всього дві хвилини - і смачна закуска на столі: рецепт намазки з яєць та крабових паличок (відео)

Тарталетки з начинкою — популярна закуска європейського походження, яка давно стала частиною святкового столу завдяки своїй зручності та варіативності.

Основу складають хрусткі кошики, які наповнюють різними намазками — від класичних сирних до рибних, з беконом та овочевих. А сьогодні ми пропонуємо просту та перевірену комбінацію з крабовими паличками, сиром і яйцем, яка дає ніжну текстуру та збалансований смак. Для найкращого результату варто обирати якісні крабові палички з високим вмістом рибної сировини, а плавлені сирки попередньо злегка підморозити — це значно полегшить натирання і зробить масу більш однорідною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати намазку з яєць та крабових паличок

Інгредієнти:

яйця варені – 3 шт.;

плавлені сирки – 2 шт.;

крабові палички – 125 г;

часник – 2–3 зубчики;

майонез – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

тарталетки – 1 уп.;

Спосіб приготування:

Натерти варені яйця на дрібній тертці. Натерти злегка підморожені плавлені сирки до однорідної стружки. Подрібнити крабові палички дрібними шматочками. Додати подрібнений часник, сіль, перець і майонез. Перемішати масу до однорідної кремової консистенції. Наповнити тарталетки підготовленою начинкою безпосередньо перед подачею.

Як і з чим подавати

Тарталетки найкраще подавати охолодженими, щоб начинка зберігала форму та ніжну текстуру. Їх можна викласти на велику тарілку, прикрасити свіжою зеленню, дрібно нарізаною зеленою цибулею або тонкими скибочками огірка. Така закуска добре поєднується з іншими холодними стравами, овочевими нарізками та легкими салатами. Для різноманіття можна додати у начинку кукурудзу, зелень або замінити майонез на густий йогурт.

Цей рецепт є прикладом швидкої та доступної закуски, яка завжди доречна як на святковому столі, так і в повсякденному меню. Простота приготування та можливість варіювати інгредієнти роблять його універсальним рішенням для будь-якої нагоди.