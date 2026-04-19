Всего две минуты – и вкусная закуска на столе: рецепт намазки из яиц и крабовых палочек (видео)

Тарталетки с начинкой – популярная закуска европейского происхождения, давно ставшая частью праздничного стола благодаря своему удобству и вариативности.

Основу составляют хрустящие корзины, которые наполняют разными намазками – от классических сырных до рыбных, с беконом и овощных. Сегодня мы предлагаем простую и проверенную комбинацию с крабовыми палочками, сыром и яйцом, которая дает нежную текстуру и сбалансированный вкус. Для наилучшего результата следует выбирать качественные крабовые палочки с высоким содержанием рыбного сырья, а плавленые сырки предварительно слегка подморозить – это значительно облегчит натирку и сделает массу более однородной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить намазку из яиц и крабовых палочек

Ингредиенты:

яйца вареные – 3 шт.;

плавленые сырки – 2 шт.;

крабовые палочки – 125 г;

чеснок – 2–3 зубчика;

майонез – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

тарталетки – 1 уп.;

Способ приготовления:

Натереть отварные яйца на мелкой терке. Натереть слегка подмороженные плавленые сырки до однородной стружки. Измельчить крабовые палочки мелкими кусочками. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и майонез. Перемешайте массу до однородной кремовой консистенции. Наполните тарталетки подготовленной начинкой непосредственно перед подачей.

Как и с чем подавать

Тарталетки лучше подавать охлажденными, чтобы начинка сохраняла форму и нежную текстуру. Их можно выложить на большую тарелку, украсить свежей зеленью, мелко нарезанным зеленым луком или тонкими ломтиками огурца. Такая закуска хорошо сочетается с другими холодными блюдами, овощными вырезками и легкими салатами. Для разнообразия можно добавить в начинку кукурузу, зелень или заменить майонез густым йогуртом.

Этот рецепт является примером быстрой и доступной закуски, которая всегда уместна как на праздничном столе, так и в повседневном меню. Простота приготовления и возможность варьировать ингредиенты делают его универсальным решением для любого случая.