Всего две минуты – и вкусная закуска на столе: рецепт намазки из яиц и крабовых палочек (видео)
Тарталетки с начинкой – популярная закуска европейского происхождения, давно ставшая частью праздничного стола благодаря своему удобству и вариативности.
Основу составляют хрустящие корзины, которые наполняют разными намазками – от классических сырных до рыбных, с беконом и овощных. Сегодня мы предлагаем простую и проверенную комбинацию с крабовыми палочками, сыром и яйцом, которая дает нежную текстуру и сбалансированный вкус. Для наилучшего результата следует выбирать качественные крабовые палочки с высоким содержанием рыбного сырья, а плавленые сырки предварительно слегка подморозить – это значительно облегчит натирку и сделает массу более однородной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить намазку из яиц и крабовых палочек
Ингредиенты:
- яйца вареные – 3 шт.;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- крабовые палочки – 125 г;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- майонез – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- тарталетки – 1 уп.;
Способ приготовления:
- Натереть отварные яйца на мелкой терке.
- Натереть слегка подмороженные плавленые сырки до однородной стружки.
- Измельчить крабовые палочки мелкими кусочками.
- Добавить измельченный чеснок, соль, перец и майонез.
- Перемешайте массу до однородной кремовой консистенции.
- Наполните тарталетки подготовленной начинкой непосредственно перед подачей.
Как и с чем подавать
Тарталетки лучше подавать охлажденными, чтобы начинка сохраняла форму и нежную текстуру. Их можно выложить на большую тарелку, украсить свежей зеленью, мелко нарезанным зеленым луком или тонкими ломтиками огурца. Такая закуска хорошо сочетается с другими холодными блюдами, овощными вырезками и легкими салатами. Для разнообразия можно добавить в начинку кукурузу, зелень или заменить майонез густым йогуртом.
Этот рецепт является примером быстрой и доступной закуски, которая всегда уместна как на праздничном столе, так и в повседневном меню. Простота приготовления и возможность варьировать ингредиенты делают его универсальным решением для любого случая.