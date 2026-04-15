"Подих дракона": свіжий домашній салат із весняної зелені та яєць (відео)
Смачний та корисний салат
Зелені салати бувають дуже різними: від легких поєднань огірка, авокадо та зеленої цибулі до більш насичених варіантів із пряними травами та сезонною зеленню. Важливо обирати свіжі інгредієнти з хрусткою текстурою та насиченим ароматом, адже саме вони формують смак готової страви. Черемша в таких салатах додає виразної пікантності, але її варто використовувати помірно, щоб не перебити ніжність яєць та огірка. А сьогодні ми пропонуємо популярний зелений салат "Подих дракона", який поєднує простоту приготування з яскравим весняним смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".
Як приготувати салат з черемшою та яйцем
Інгредієнти:
- черемша — 1 пуч.;
- яйця — 4 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- майонез — 2 ст.л.;
Спосіб приготування:
- Відварити яйця до готовності та охолодити.
- Нарізати яйця, огірок і черемшу середніми кубиками.
- Змішати всі інгредієнти в мисці та заправити майонезом.
- Додати сіль і перець за смаком та акуратно перемішати до однорідності.
Як і з чим подавати
Такий салат найкраще подавати охолодженим у невеликих порційних тарілках або креманках, прикрасивши свіжою зеленню чи тонкими скибками огірка. Він добре поєднується зі підсмаженим житнім або пшеничним хлібом, грінками, а також як легкий гарнір до страв із запеченої риби чи курки. Для більш виразного смаку можна додати краплю лимонного соку або замінити майонез на йогуртову заправку з гірчицею та часником. Також допустимі варіації з додаванням редиски або молодого шпинату для ще більшої свіжості.
Салат "Подих дракона" є прикладом простої весняної страви, де мінімум інгредієнтів створює гармонійний і насичений смак. Завдяки поєднанню ніжних яєць, хрусткого огірка та ароматної черемші він підходить як для щоденного меню, так і для легкої закуски на святковому столі.