"Подих дракона": свіжий домашній салат із весняної зелені та яєць (відео)

Смачний та корисний салат

Зелені салати бувають дуже різними: від легких поєднань огірка, авокадо та зеленої цибулі до більш насичених варіантів із пряними травами та сезонною зеленню. Важливо обирати свіжі інгредієнти з хрусткою текстурою та насиченим ароматом, адже саме вони формують смак готової страви. Черемша в таких салатах додає виразної пікантності, але її варто використовувати помірно, щоб не перебити ніжність яєць та огірка. А сьогодні ми пропонуємо популярний зелений салат "Подих дракона", який поєднує простоту приготування з яскравим весняним смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати салат з черемшою та яйцем

Інгредієнти:

черемша — 1 пуч.;

яйця — 4 шт.;

огірок — 1 шт.;

майонез — 2 ст.л.;

Спосіб приготування:

Відварити яйця до готовності та охолодити. Нарізати яйця, огірок і черемшу середніми кубиками. Змішати всі інгредієнти в мисці та заправити майонезом. Додати сіль і перець за смаком та акуратно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Такий салат найкраще подавати охолодженим у невеликих порційних тарілках або креманках, прикрасивши свіжою зеленню чи тонкими скибками огірка. Він добре поєднується зі підсмаженим житнім або пшеничним хлібом, грінками, а також як легкий гарнір до страв із запеченої риби чи курки. Для більш виразного смаку можна додати краплю лимонного соку або замінити майонез на йогуртову заправку з гірчицею та часником. Також допустимі варіації з додаванням редиски або молодого шпинату для ще більшої свіжості.

Салат "Подих дракона" є прикладом простої весняної страви, де мінімум інгредієнтів створює гармонійний і насичений смак. Завдяки поєднанню ніжних яєць, хрусткого огірка та ароматної черемші він підходить як для щоденного меню, так і для легкої закуски на святковому столі.